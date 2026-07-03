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Radnik predstavio prvog Španca u istoriji kluba!

Radnik predstavio prvog Španca u istoriji kluba!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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U Bijeljinu je stigao vezni igrač Pedro Tores Valero.

Radnik doveo prvog Španca u istoriji kluba Izvor: FK Radnik Bijeljina

Bijeljinski Radnik pohvalio se dovođenjem prvog Španca u klupskoj istoriji! Dres premijerligaša iz Semberije zadužio je vezista Pedro Tores Valero, rođen 19. jula 1998. godine u mjestu Santa Pola, nedaleko od Alikantea.

Kompletnu dosadašnju karijeru gradio je u rodnoj Španiji. U Radnik dolazi iz ekipe RSD Alkala, a tokom karijere nosio je i dresove Herkulesa, Espanjola B, Agilasa, Mursije, Atletiko Saguntina i Moskarda.

Podsjetimo, trener Radnika u predstojećoj sezoni biće Bojan Krulj, koji je prije nekoliko dana ostao bez sedmorice igrača iz prošle takmičarske godine.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Radnik Bijeljina fudbal Premijer liga BiH transferi

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