Potpuni remont ekipe Radnika: Bijeljinci se u jednom danu rastali sa sedmoricom igrača!

Sedmorica igrača neće nosiri dres semberskog premijerligaša u sezoni ispred nas.

Izvor: FK Željezničar

Fudbalski klub Radnik izvršiće potpuni remont ekipe za narednu takmičarsku godinu.

Semberski tim izborio je u prošloj sezoni opstanak u Premijer ligi BiH, a u naredne izazove u eliti ući će sa potpuno izmijenjenim rosterom. Naime, po isteku postojećih, ugovori nisu produženi sa Bartulom Markovinom, Markom Čubrilom, Ivanom Nikolovom i Elvirom Trakom.

U Sarajevo se po isteku pozajmice vraća Nikola Đurić, dok su ugovori raskinuti sa Aldinom Hrvanovićem i Samijem Faražom, koji će u sezoni pred nama braniti boje Čelika, povratnika u Premijer ligu BiH.

Podsjetimo, Radnik je nedavno dobio i novog trenera jer je dosadašnjeg šefa stručnog štaba Duška Vraneševića naslijedio Bojan Krulj.

Nova premijerligaška sezona počinje 8. avgusta, sedam dana nakon odigravanja meča Superkupa BiH.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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