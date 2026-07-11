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Reprezentativac Zimbabvea iz Engleske došao u Radnik iz Bijeljine

Reprezentativac Zimbabvea iz Engleske došao u Radnik iz Bijeljine

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbalski klub Radnik iz Bijeljine nastavlja sa aktivnostima u prelaznom roku, a najnovije pojačanje plavo-bijelih je talentovani vezista Tivonge Rušeša.

Tivonge Rušeša u fk radnik bijeljina Izvor: Instagram/FK Radnik

Uprava kluba sa zadovoljstvom je potvrdila angažman ovog dvadesetjednogodišnjeg fudbalera (rođenog 24. jula 2002. godine u Zimbabveu), koji u Semberiju stiže sa zavidnim ostrvskim iskustvom.

Rušeša posjeduje dvojno državljanstvo - Zimbabvea i Velsa. Upravo je za mlađe selekcije Velsa (U17) bilježio prve zapažene nastupe na međunarodnoj sceni. Ipak, kasnije je donio odluku da u seniorskoj karijeri nastupa za svoju rodnu zemlju, te je već u nekoliko navrata dobijao pozive za A reprezentaciju Zimbabvea.

Svoj fudbalski put gradio je kroz omladinsku školu i U23 tim velškog Svonsija, nakon čega je ostvario transfer u Reding. Prethodne dvije sezone proveo je nastupajući u engleskoj Ligi 1 (Treća liga Engleske), što garantuje da Radnik dobija taktički i fizički izuzetno spremnog igrača u veznom redu.

"Tiv, želimo ti srdačnu dobrodošlicu u Bijeljinu i Radnik, uz mnogo zdravlja, sreće i uspjeha u plavo-bijelom dresu! Dobro došao", saopšteno je iz bijeljinskog kluba.

Radnik će novu sezonu Premijer lige Bosne i Hercegovine započeti na „Koševu“, gdje će u okviru prvog kola 8. avgusta gostovati ekipi Sarajeva.

(MONDO)

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FK Radnik Bijeljina Premijer liga BiH

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