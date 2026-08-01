Marko Nikolić i AEK napunili kasu čak četiri kluba iz Zagreba

Čak četiri hrvatska kluba dobiće novac zbog transfera Lovra Majera u AEK kod Marka Nikolića.

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Četiri hrvatska kluba će napuniti kasu zbog Marka Nikolića! Srpski stručnjak je u AEK doveo reprezentativca Hrvatske Lovra Majera, a zbog FIFA mehanizma solidarnosti čak četiri ekipe za koje je vezista nastupao u Hrvatskoj dobiće dio obeštećenja.

On je stigao u Atinu iz Volfsburga za 6.000.000 evra a od toga će njemački klub morati da ispalti 150.000 evra Lokomotivi iz Zagreba, 105.000 evra dobiće Dinamo, Dubravi ide 30.000 evra, a timu FK Trnje ide 15.000 evra što je za klub te veličine ogroman novac.

Lovro Majer je počeo karijeru u Posavini i Kustošiji kao dječak, ali je onda počeo ozbiljnije da se bavi fudbaloim u Dinamu. Potom je još kao junior trenirao u Dubravi, Trnju i Lokomotivi, a u Lokomotivi je debtiovao. Prešao je u Dinamo, a onda je igrao za Ren i Volfsburg.

U karijeri je nastupio 38 puta za Hrvatsku i dao čak devet golova, a sa "vatrenima" ima bronzu sa Svjetskog prvenstva u Kataru i srebro iz Lige nacija 2023. godine. Nije ga bilo na nedavno održanom Mundiajlu.

(MONDO)

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