Sa 74 godine i dalje juri trofeje: Dragan Šakota ostaje na klupi AEK-a

Srpski košarkaški trener Dragan Šakota spreman je za 53. sezonu u karijeri.

Izvor: MN PRESS

Bivši trener Crvene zvezde Dragan Šakota spreman je da započne 53. sezonu na klupi. Iako ima 74 godine, čini se da u iskusnom šefu struke i dalje ima žara i želje za pobjedama, pa je pred njim novo poglavlje u životu.

Srpski treneri nadaleko su poznati po istrajnosti, a kako je nedavno iskusni Svetislav Pešić otišao u penziju u 77. godini, to je samo još jedna potvrda o važnosti srpskih stratega u timovima. Tako je Dragan Šakota pokazao da je vrlo važan šraf AEK-a, na čijoj klupi ćemo ga gledati i u narednoj sezoni.

Šakota je prošlog mjeseca doživio poraz u finalu FIBA Lige šampiona, ali sve do tada ekipa iz Atine bila je vrlo konstantna u borbi za najveće ciljeve. Ujedno, po povratku Željka Obradovića u Panatinaikos, jasno je da će u Grčkoj uslijediti još jedna paklena sezona, pored šampiona Evrolige Olimpijakosa, uz dolazak Vasilisa Spanulisa u Aris, odnosno Andree Trinkijerija u PAOK.

Zbog toga je žuto-crnom timu neophodan kontinuitet, a Šakota je od 2024. godine postao garancija uspjeha ovog tima. Tokom karijere, trener rođen u Beogradu vodio je razne klubove – Zadar, Cibonu, PAOK, Peristeri, Aris, AEK, Olimpijakos, Crvenu zvezdu, Saragosu...

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