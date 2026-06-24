logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sa 74 godine i dalje juri trofeje: Dragan Šakota ostaje na klupi AEK-a

Sa 74 godine i dalje juri trofeje: Dragan Šakota ostaje na klupi AEK-a

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Srpski košarkaški trener Dragan Šakota spreman je za 53. sezonu u karijeri.

Dragan Šakota ostaje trener AEK-a Izvor: MN PRESS

Bivši trener Crvene zvezde Dragan Šakota spreman je da započne 53. sezonu na klupi. Iako ima 74 godine, čini se da u iskusnom šefu struke i dalje ima žara i želje za pobjedama, pa je pred njim novo poglavlje u životu.

Srpski treneri nadaleko su poznati po istrajnosti, a kako je nedavno iskusni Svetislav Pešić otišao u penziju u 77. godini, to je samo još jedna potvrda o važnosti srpskih stratega u timovima. Tako je Dragan Šakota pokazao da je vrlo važan šraf AEK-a, na čijoj klupi ćemo ga gledati i u narednoj sezoni.

Šakota je prošlog mjeseca doživio poraz u finalu FIBA Lige šampiona, ali sve do tada ekipa iz Atine bila je vrlo konstantna u borbi za najveće ciljeve. Ujedno, po povratku Željka Obradovića u Panatinaikos, jasno je da će u Grčkoj uslijediti još jedna paklena sezona, pored šampiona Evrolige Olimpijakosa, uz dolazak Vasilisa Spanulisa u Aris, odnosno Andree Trinkijerija u PAOK.

Zbog toga je žuto-crnom timu neophodan kontinuitet, a Šakota je od 2024. godine postao garancija uspjeha ovog tima. Tokom karijere, trener rođen u Beogradu vodio je razne klubove – Zadar, Cibonu, PAOK, Peristeri, Aris, AEK, Olimpijakos, Crvenu zvezdu, Saragosu...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dragan Šakota AEK košarka treneri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC