Kari Pešić donio odluku – na kraju sezone ide u penziju!

Legendarni srpski stručnjak Svetislav Pešić najavio da poslije završetka sezone završava karijeru.

Iskusni srpski trener Svetislav Pešić ove sezone preporodio je Bajern, ali po svemu sudeći neće biti na klupi minhenskog kluba i naredne sezone.

Ne samo zbog činjenice da Bajern već traži dugoročno rješenje, već i zbog toga što Pešić ne planira više da se bavi trenerskim poslom.



Sedamdesetsedmogodišnji trener Bajerna u intervjuu za njemački "Cajt“ najavio je da nakon završetka sezone ide u penziju i da je ovo posljednja sezona u njegovoj karijeri.

"Kao što sam napisao u knjizi; jednom trener, uvijek trener. Biću aktivan u košarci, davati savjete i držati predavanja. Ali kako se približavam kraju svog života ne mogu više da budem trener. Znam da mi neće ljudi vjerovati kada kažem da se povlačim. Ali nakon ove sezone stvarno je dosta. Imam prelijepu kuću u Barseloni, gdje živi dio moje poreodice. Želim i da provodim vrijeme u rodnom Pirotu mnogo češće. Žalim sa iskusim život iz druge perspektive. Poslije ove sezone stvarno je dosta", rekao je Pešić.

U svojoj bogatoj karijeri rođeni Sarajlija je između ostalog sa reprezentacijom Jugoslavije bio je prvak Evrope 2001. i šampion svijeta 2002, Evropsko prvenstvo osvojio je i 1993. kao selektor Njemačke, a sa Barselonom je 2003 osvojio Evroligu.