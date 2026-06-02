logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nekada ne ide": U Zvezdi je imao košmarnu sezonu, Miško Ražnatović objavio fotku i misterioznu poruku

"Nekada ne ide": U Zvezdi je imao košmarnu sezonu, Miško Ražnatović objavio fotku i misterioznu poruku

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Miško Ražnatović objavio je fotografiju sa Tajsonom Karterom poslije završene sezone u Crvenoj zvezdi

Miško Ražnatović misteriozna poruka o Tajsonu Karteru Izvor: Instagram/misko4raznatovic

Tajson Karter (28) doveden je u Crvenu zvezdu kao veliko pojačanje i neko ko je trebalo da ima ogroman uticaj na igru ekipe. Nažalost, sredinom oktobra prošle godine završio je u bolnici zbog problema sa plućima i oko pet mjeseci bio je van terena. Spekulisalo se da bi mogao da završi i sezonu. Vratio se na parket, odigrao solidno, ali ne onako kako je želio. Poslije sezone koja je neslavno završena za Zvezdu oglasio se poznati agent Miško Ražnatović.

"Ponekad igrač prođe kroz sezonu u kojoj ni uspjeh tima ni individualne performanse nisu u centru pažnje. Upravo to je bio slučaj sa Tajsonom Karterom prošle sezone. Srećom, sve se završilo na najbolji mogući način. Uvjeren sam da će sljedeće sezone stvari biti bolje i mnogo drugačije", poručio je Ražnatović i objavio fotku sa Karterom.

Da li ova poruka znači da ostaje ili da postoje drugačiji planovi? Američki košarkaš je po dolasku potpisao dvogodišnji ugovor što znači da je i dalje pod ugovorom sa klubom. Naravno, dosta toga će zavisiti od dolaska novog trenera. Ukoliko to zaista bude Ibon Navaro kao što se spekuliše, onda bi Karter mogao da ima još veću ulogu u crveno-bijelom dresu.

Zašto? Jer su njih dvojica tri godine sarađivali u Unikahi. Navaro je bio upravo trener koji ga je doveo u Malagu iz Zenita.

Tagovi

Tajson Karter Miško Ražnatović KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC