"Nekada ne ide": U Zvezdi je imao košmarnu sezonu, Miško Ražnatović objavio fotku i misterioznu poruku

Miško Ražnatović objavio je fotografiju sa Tajsonom Karterom poslije završene sezone u Crvenoj zvezdi

Izvor: Instagram/misko4raznatovic

Tajson Karter (28) doveden je u Crvenu zvezdu kao veliko pojačanje i neko ko je trebalo da ima ogroman uticaj na igru ekipe. Nažalost, sredinom oktobra prošle godine završio je u bolnici zbog problema sa plućima i oko pet mjeseci bio je van terena. Spekulisalo se da bi mogao da završi i sezonu. Vratio se na parket, odigrao solidno, ali ne onako kako je želio. Poslije sezone koja je neslavno završena za Zvezdu oglasio se poznati agent Miško Ražnatović.

"Ponekad igrač prođe kroz sezonu u kojoj ni uspjeh tima ni individualne performanse nisu u centru pažnje. Upravo to je bio slučaj sa Tajsonom Karterom prošle sezone. Srećom, sve se završilo na najbolji mogući način. Uvjeren sam da će sljedeće sezone stvari biti bolje i mnogo drugačije", poručio je Ražnatović i objavio fotku sa Karterom.

Da li ova poruka znači da ostaje ili da postoje drugačiji planovi? Američki košarkaš je po dolasku potpisao dvogodišnji ugovor što znači da je i dalje pod ugovorom sa klubom. Naravno, dosta toga će zavisiti od dolaska novog trenera. Ukoliko to zaista bude Ibon Navaro kao što se spekuliše, onda bi Karter mogao da ima još veću ulogu u crveno-bijelom dresu.

Zašto? Jer su njih dvojica tri godine sarađivali u Unikahi. Navaro je bio upravo trener koji ga je doveo u Malagu iz Zenita.