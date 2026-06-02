logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Možemo li na ruskom? Ne može": Najbolji fudbaler planete odbio da odgovori na pitanje novinara

"Možemo li na ruskom? Ne može": Najbolji fudbaler planete odbio da odgovori na pitanje novinara

0

Jedan od najboljih fudbalera na planeti Kviča Kvarachelija odbio je da odgovori na pitanje novinara na ruskom jeziku.

Kviča Kvarachelija nije htio da priča na ruskom Izvor: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kviča Kvarachelija jedan je od najboljih fudbalera na planeti i po mnogima prvi favorit ta osvoji sljedeću "Zlatnu loptu". Sa Pari Sen Žermenom je osvojio drugu uzastopnu titulu u Ligi šampiona poslije pobjede protiv Arsenala u Budimpešti. Poslije tog uspjeha odbio je da odgovori na pitanje na ruskom jeziku.

Gruzijski fudbaler davao je izjavu poslije nevjerovatnog uspjeha i dobio je pitanje na ruskom jeziku.

"Hviča, možemo na ruskom? Kakve su emocije bile, posle svega...", glasilo je pitanje na ruskom.

"Ne, ne mogu da pričam na ruskom. Izvinite", odgovorio je Kvarachelija.

Kviča je karijeru počeo u Dinamo Tbilisiju, pa je poslije sezone u anonimnom klubu Rustavi otišao u Rusiju. Tamo je igrao za Lokomotivu i Rubin prije povratka u Gruziju i igranja za Dinamo Batumi. Odatle je otišao u Napoli i poslije tri sezone u Italiji i dvije osvojene titule u Seriji A je prešao u PSŽ i tamo postao jedan od najboljih na planeti.

Tagovi

Kviča Kvaratskelija fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC