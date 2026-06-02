"Možemo li na ruskom? Ne može": Najbolji fudbaler planete odbio da odgovori na pitanje novinara

Jedan od najboljih fudbalera na planeti Kviča Kvarachelija odbio je da odgovori na pitanje novinara na ruskom jeziku.

Kviča Kvarachelija jedan je od najboljih fudbalera na planeti i po mnogima prvi favorit ta osvoji sljedeću "Zlatnu loptu". Sa Pari Sen Žermenom je osvojio drugu uzastopnu titulu u Ligi šampiona poslije pobjede protiv Arsenala u Budimpešti. Poslije tog uspjeha odbio je da odgovori na pitanje na ruskom jeziku.

Gruzijski fudbaler davao je izjavu poslije nevjerovatnog uspjeha i dobio je pitanje na ruskom jeziku.

"Hviča, možemo na ruskom? Kakve su emocije bile, posle svega...", glasilo je pitanje na ruskom.

"Ne, ne mogu da pričam na ruskom. Izvinite", odgovorio je Kvarachelija.

Georgian forward PSG player Khvicha Kvaratskhelia refused to answer a journalist’s question in Russian



— “Хвича, можно по-русски: какие у тебя эмоции были? Всё-таки…( Khvicha, can you say in Russian what emotions you had? After all…)”



— “No, I can’t speak, sorry.”



He then…pic.twitter.com/r6K8RtBhiC — NEXTA (@nexta_tv)June 1, 2026

Kviča je karijeru počeo u Dinamo Tbilisiju, pa je poslije sezone u anonimnom klubu Rustavi otišao u Rusiju. Tamo je igrao za Lokomotivu i Rubin prije povratka u Gruziju i igranja za Dinamo Batumi. Odatle je otišao u Napoli i poslije tri sezone u Italiji i dvije osvojene titule u Seriji A je prešao u PSŽ i tamo postao jedan od najboljih na planeti.