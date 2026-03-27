"Nisam dvoličan, neću da pozdravim Pešića": Saša Vezenkov brutalno isprozivao Karija

Saša Vezenkov ne zaboravlja Kariju Pešiću neke stvari koje je od njega doživio dok je igrao u Barseloni i ne želi da mu pruži ruku.

Izvor: MN Press/EPA/Toms Kalnins

Jedan od najboljih igrača Evrolige Saša Vezenkov sada već godinama dominira u dresu Olimpijakosa, a izgleda da ga je u redove pirejskog tima otjerao - Svetislav Pešić. Bugarin sa Kipra je počeo karijeru u Arisu, a onda je 2015. otišao u Barselonu.

Tu je jedno vrijeme sarađivao sa Svetislavom Pešićem, a ta saradnja nije baš tekla dobro. MVP Evrolige za sezonu 2022/23 i bivši NBA igrač prisjetio se vremena kada je od februara 2018. do kraja sezone 2017/18 sarađivao sa legendarnim Karijem. Nisu kliknuli.

"Generalno, ne zamjeram i pokušavam da vidim gde sam ja pogriješio. Da nisam bio na nivou na kojem je trebalo ili na kom sam mogao da budem. Odlazio sam kući i razmišljao da mu se obratim direktno. Da mu kažem, ‘Nepravdan si prema meni.’ U mojoj trećoj godini u Barseloni, desile su se neke stvari sa nekim trenerima. Te godine, ljudski odnosi su bili na probi. Možda ćete biti nepravdeno tretirani, trener može da ima problem sa vama, ali strpljenje i biti gospodin su važni. Pokušavao sam da se dokažem na treninzima. Dolazio prvi, odlazio posljednji. Bio sam tu za trenera i ako me ne igraš, u redu. Razumeću", rekao je Saša Vezenkov.

Dobar trener, ali ne bih mu se javio

Nakon toga je Vezenkov prešao u Olimpijakos gdje je iz godine u godinu bio bolji sve do MVP nagrade te 2023. godine. Dva puta je bio biran u najbolju petorku Evrolige i to zaredom, a onda je otišao u NBA. To se nije ispostavilo kao dobar potez i ubrzo se vratio u Pirej. Ipak i dalje zamjera Pešiću na odnosu i neće se na narednom meču Bajerna i Barselone pozdraviti.

"Još uvijek imam odlične odnose sa momcima s kojima sam igrao tamo. Još uvijek mnogo pričamo. Brinuli su o meni kao o jednom od najmlađih igrača u timu. Nedavno smo se susreli s tim trenerom. Ne mogu da budem dvoličan. Neću ga pozdraviti, neću mu ni reći zdravo. Kao trener, on je veoma dobar trener sa uspjesima", rekao je Vezenkov.