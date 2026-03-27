© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

"Nisam dvoličan, neću da pozdravim Pešića": Saša Vezenkov brutalno isprozivao Karija

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Saša Vezenkov ne zaboravlja Kariju Pešiću neke stvari koje je od njega doživio dok je igrao u Barseloni i ne želi da mu pruži ruku.

Saša Vezenkov brutalno isprozivao Karija Pešića Izvor: MN Press/EPA/Toms Kalnins

Jedan od najboljih igrača Evrolige Saša Vezenkov sada već godinama dominira u dresu Olimpijakosa, a izgleda da ga je u redove pirejskog tima otjerao - Svetislav Pešić. Bugarin sa Kipra je počeo karijeru u Arisu, a onda je 2015. otišao u Barselonu.

Tu je jedno vrijeme sarađivao sa Svetislavom Pešićem, a ta saradnja nije baš tekla dobro. MVP Evrolige za sezonu 2022/23 i bivši NBA igrač prisjetio se vremena kada je od februara 2018. do kraja sezone 2017/18 sarađivao sa legendarnim Karijem. Nisu kliknuli.

"Generalno, ne zamjeram i pokušavam da vidim gde sam ja pogriješio. Da nisam bio na nivou na kojem je trebalo ili na kom sam mogao da budem. Odlazio sam kući i razmišljao da mu se obratim direktno. Da mu kažem, ‘Nepravdan si prema meni.’ U mojoj trećoj godini u Barseloni, desile su se neke stvari sa nekim trenerima. Te godine, ljudski odnosi su bili na probi. Možda ćete biti nepravdeno tretirani, trener može da ima problem sa vama, ali strpljenje i biti gospodin su važni. Pokušavao sam da se dokažem na treninzima. Dolazio prvi, odlazio posljednji. Bio sam tu za trenera i ako me ne igraš, u redu. Razumeću", rekao je Saša Vezenkov.

Dobar trener, ali ne bih mu se javio

Nakon toga je Vezenkov prešao u Olimpijakos gdje je iz godine u godinu bio bolji sve do MVP nagrade te 2023. godine. Dva puta je bio biran u najbolju petorku Evrolige i to zaredom, a onda je otišao u NBA. To se nije ispostavilo kao dobar potez i ubrzo se vratio u Pirej. Ipak i dalje zamjera Pešiću na odnosu i neće se na narednom meču Bajerna i Barselone pozdraviti.

"Još uvijek imam odlične odnose sa momcima s kojima sam igrao tamo. Još uvijek mnogo pričamo. Brinuli su o meni kao o jednom od najmlađih igrača u timu. Nedavno smo se susreli s tim trenerom. Ne mogu da budem dvoličan. Neću ga pozdraviti, neću mu ni reći zdravo. Kao trener, on je veoma dobar trener sa uspjesima", rekao je Vezenkov. 

Saša Vezenkov Svetislav Pešić košarka

