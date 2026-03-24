Svetislav Pešić nije došao na utakmicu Bajerna, klub se hitno oglasio

Svetislav Pešić nije došao na utakmicu Bajerna, klub se hitno oglasio

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Trener Bajerna Svetislav Pešić neće voditi tim protiv Žalgirisa zbog bolesti.

Svetislav Pešić ne vodi Bajern protiv Žalgirisa Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Bivši selektor reprezentacije Srbije, a sad trener Bajerna Svetislav Pešić neće voditi tim. Evroligaška utakmica između njemačke ekipe i Žalgirisa igra se u Kaunasu, a srpski trener neće sjediti na klupi zbog bolesti.

Bajern se hitno oglasio zbog izostanka trenera, a odsutnog Pešića zamijeniće pomoćni trener Emir Mutapčić.

"Bez trenera Pešića smo, koji nije otputovao u Litvaniju zbog bolesti. Trener za utakmicu sa Žalgirisom je Emir Mutapčić. Takođe, Nenad Dimitrijević nije otputovao u Kaunas", stoji u objavi kluba. 

Ujedno, izostanak Pešića nije jedini problem za Bajern pošto ovaj tim ne može da računa na Stefana Jovića, Nenada Dimitrijevića, Kamara Boldvina, Rokasa Jokubaitisa i Eliasa Harisa. Na drugoj strani, Žalgiris neće računati samo na Mantasa Rubstavičijusa, dok će povratak Maodoa Loa sve izvjesniji.

Izostanak važnih imena u timu Bajerna, a pre svega trenera, moglo bi da ima veliki uticaj na tim koji se grčevito bori za plej-of. Domaćin Žalgiris je u znatno boljoj poziciji, s obzirom na to da drži šesto mjesto i ima skor 18-14.

Pred Bajernom je još pet kola Evrolige, ako se izuzme duel sa Litvancima. Naredni mečevi su protiv ASVEL-a, Fenerbahčea, Virtusa, Milana i Barselone. Raspored nije lak, ali bi pobjeda u Kaunasu mnogo značila ekipi Svetislava Pešića. 

