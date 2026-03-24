Svetislav Pešić nije došao na utakmicu Bajerna, klub se hitno oglasio

Bivši selektor reprezentacije Srbije, a sad trener Bajerna Svetislav Pešić neće voditi tim. Evroligaška utakmica između njemačke ekipe i Žalgirisa igra se u Kaunasu, a srpski trener neće sjediti na klupi zbog bolesti.

Bajern se hitno oglasio zbog izostanka trenera, a odsutnog Pešića zamijeniće pomoćni trener Emir Mutapčić.

"Bez trenera Pešića smo, koji nije otputovao u Litvaniju zbog bolesti. Trener za utakmicu sa Žalgirisom je Emir Mutapčić. Takođe, Nenad Dimitrijević nije otputovao u Kaunas", stoji u objavi kluba.

Ujedno, izostanak Pešića nije jedini problem za Bajern pošto ovaj tim ne može da računa na Stefana Jovića, Nenada Dimitrijevića, Kamara Boldvina, Rokasa Jokubaitisa i Eliasa Harisa. Na drugoj strani, Žalgiris neće računati samo na Mantasa Rubstavičijusa, dok će povratak Maodoa Loa sve izvjesniji.

Izostanak važnih imena u timu Bajerna, a pre svega trenera, moglo bi da ima veliki uticaj na tim koji se grčevito bori za plej-of. Domaćin Žalgiris je u znatno boljoj poziciji, s obzirom na to da drži šesto mjesto i ima skor 18-14.

Pred Bajernom je još pet kola Evrolige, ako se izuzme duel sa Litvancima. Naredni mečevi su protiv ASVEL-a, Fenerbahčea, Virtusa, Milana i Barselone. Raspored nije lak, ali bi pobjeda u Kaunasu mnogo značila ekipi Svetislava Pešića.

