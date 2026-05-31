Čitaoci reporteri

Muhamed Pašalić, trener Bosne: Titula nakon 18 godina je kruna fantastične sezone

Nebojša Šatara
Košarkaši KK Bosna osvojili su titulu prvaka Bosne i Hercegovine nakon dramatične finalne serije protiv Igokea m:tel, a trener „studenata“ Muhamed Pašalić nije krio zadovoljstvo poslije velikog uspjeha.

Bosna je osvojila četvrtu šampionsku titulu u BiH!

„Prije svega, čestitke Igokei na njihovoj fer igri. Bilo mi je zadovoljstvo igrati protiv njih. Odigrali smo pet utakmica, a svaka je odlučena na jednu ili dvije lopte. Bila je to odlična borba i zaslužuju čestitke“, rekao je Pašalić za BHT 1.

Osvrnuo se i na težak put Bosne do trofeja, istakavši da je njegov tim nakon pobjede u Laktašima prerano pomislio da je posao završen.

„Naš problem je što smo prerano počeli slaviti nakon zaista dobre utakmica u Laktašima. Nismo slavili sa razlikom kojim smo trebali i to opuštanje nas je koštalo. Došli smo u situaciju da gubimo 20 razlike, ali karakter ovih momaka i njihovo veliko srce su nas vratili. Vjerovali smo i uspjeli napraviti preokret života“, naglasio je Pašalić.

Zahvalio se navijačima, klupskoj upravi i saigračima, ističući da je osvojena titula najbolja potvrda odlične sezone.

„Hvala svima koji su nas podržavali. Čestitke navijačima i upravi kluba. Zaista, kruna sezone je ova titula. Iza nas je fantastična sezona“, poručio je Pašalić, čija je ekipa osvojila duplu krunu, treću u klupskoj istoriji.

Posebno je istakao značaj osvajanja šampionskog pehara nakon dugog čekanja.

„Mislim da smo ostvarili sve ciljeve koje smo postavili, a neke čak i premašili. Titula nakon 18 godina dovoljno govori sama za sebe. Ne treba tu ništa posebno dodavati“.

Finalna utakmica obilovala je nervozom i velikim brojem promašenih slobodnih bacanja, što je, prema Pašaliću, bilo očekivano s obzirom na ulog.

„Jasno je da je bilo nervoze, ipak je ovo finale. Pokušavao sam smiriti ekipu i govoriti im da je ovo na kraju dana samo igra, da će sutra svanuti novi dan bez obzira na ishod. Ovog puta smo nagrađeni i mislim da smo više zaslužili pobjedu“, zaključio je trener Bosne.

