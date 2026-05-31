"Dupla kruna" Bosne nakon produžetka: Igokea ispustila +23 u Sarajevu, prva titula „studenata“ nakon 18 godina!

Košarkaši Bosne osvojili su prvu titulu šampiona Bosne i Hercegovine nakon 2008. godine!

„Studenti" su novi šampioni BiH!

Izabranici Muhameda Pašalića su poslije trijumfa od šest razlike u Laktašima, u nedjeljnom revanšu u sarajevskoj „Zetri“ ponovo pobijedili Igokeu m:tel i skinuli im krunu poslije četiri vezana šampionska pehara.

Bila je to ukupno četvrta titula za Bosnu, odnosno peta, ako se računa trofej osvojen prije 2000. godine kada su prvi put u završnici nastupile i ekipe iz Republike Srpske.

BOSNA - IGOKEA 97:100 (22:29, 14:24, 25:16, 22:20, 13:11)

„Igosi“ su bolje ušli u meč u Sarajevu, imali su gosti 5:0 i 9:5, nakon dvije pogođene trojke kapitena Dragana Milosavljevića, međutim, do sredine prvog perioda uslijedio je preokret i prvo vođstvo Bosne (11:9).

Potom je uslijedila mini serija Aleksandrovčana, koji su uspjeli ponovo da vrate razliku na „plus pet“ (11:16), a do isteka prve četvrtine i da povedu sa „željenih“ sedam pogodaka prednosti (22:29).

Na početku drugog kvartala, raspucali su se „igosi“ i stekli dvocifrenu prednost, najviše „plus 19“ 25:44 do sredine dionice. Slabo šta je pozalilo za rukom sarajevskom timu, a na tri minuta prije kraja poluvremena bilo je okruglo 20 razlike za „igose“ (29:49).

Ipak prije samog odlaska na odmor, „studenti“ su napravili mini seriju, ali nisu osjetnije smanjili prednost Igokee - (36:53).

Serijom 6:0, Aleksandrovčani su počeli treći kvartal i natjerali Pašalića da odmah pozove minut odmora nakon prednosti od „plus 23“ (36:59), ali je domaćin uzvratio serijom 16:3 i smanjio na „minus 10“ (52:62).

Probudila se i publika u Sarajevu, koja je dodatno podigla domaći tim, koji se za pet minuta treće četvrtine u potpunosti vratio u utakmicu, pa se u odlučujućih 10 minuta ušlo sa samo osam razlike u korist „igosa“ (odnosno samo ’plus dva’ ako gledamo prvi meč) - 61:69.

Prvih nekoliko minuta posljednjeg perioda je prošao u velikoj borbi i nervozi, koja je rezultirala nepreciznošću sa linije slobodnih bacanja, ali tada je proradio Džerod Vest za samo plus pet gostiju (70:75).

U tim trenucima bilo je jasno da nas očekuje dramatična završnica finala plej-ofa. Igralo se uglavnom „koš za koš“, pokušao je Stefanović da tajmautom spusti tenzije i smanji pritisak na „igose“, rekavši da igraju košarku i da uopšte ne gledaju semafor.

Na tri minuta prije kraja, Igokea je poenima iz penala otišla na „plus osam“ (74:82), da bi potom uslijedili promašaji na obje strane i realizovana slobodna bacanja Edina Atića, a onda i polovični penali Petra Kovačevića za „plus pet“ (77:82).

Dragan Milosavljević je uzvratio s linije slobodnih bacanja, a onda je trojku pogodio Alfonso Plamer a Igokea vratila dvojkom Milosavljevića za „plus četiri“ (82:86).

Luis je potom pogodio samo jedno bacanje, ali je Atić ispod koša napravio faul, pa je Strahinja Gavrilović vratio željenu prednost Igokei na 30 sekundi prije kraja - 82:89.

Fauliran je potom Petar Kovačević, koji je promašio prvo, a pogodio drugo bacanje za šest razlike – Ahmad Malik Rori je promašio trojku za Igokeu pa je odluka o šampionu BiH morala da padne poslije produžetka (83:89).

I u dodatnih pet minuta je bilo dramatično, rezultat je čas išao na ruku domaćinu, čas gostima, ali je na kraju sretniji i spretniji bio sarajevski tim! Rori je pogriješio kod pretposljednjeg napada što je kaznio Karuters, a onda je s linije slobodnih bacanja promašio jedno bacanje Luis i bilo je jasno da pehar ostaje u Sarajevu.

Najefikasniji igrač Igokee bio je Nejt Pjer Luis sa 23 poena, dva manje je ubacio Dragan Milosavljević, a još su dvocifreni učinak uposali Ahmad Rori (14) i Strahinja Gavrilović 10.

Kod Sarajlija, Petar Kovačević i Alfonso Plamer su postigli po 15 pogodaka, Edin Atić je dao 13, jedan manje Džerod Vest, dok je Majkl Jang zabilježio 11 koševa.

IGOKEA M:TEL: Gavrilović 10, Pjer-Luis 23, Lazić 9, Rori 14, Milosavljević 21 , Mustapić 0, Ilić 0, Antunović 0, Popović 6, Bes 6, Musić 7, Topolović 4.

BOSNA: Jang 11, Atić 13, Halilović 6, Vest 12, Zubac 7, Šeperd 0, Delalić 6, Šalić 0, Karuters 6, Kovačević 15, Plamer 15.

