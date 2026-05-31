"Dupla kruna" Bosne nakon produžetka: Igokea ispustila +23 u Sarajevu, prva titula „studenata“ nakon 18 godina!

Autor Nebojša Šatara
Košarkaši Bosne osvojili su prvu titulu šampiona Bosne i Hercegovine nakon 2008. godine!

KK Bosna KK Igokea finale plej-ofa Izvor: Facebook/KK Bosna

„Studenti“ su novi šampioni BiH!

Izabranici Muhameda Pašalića su poslije trijumfa od šest razlike u Laktašima, u nedjeljnom revanšu u sarajevskoj „Zetri“ ponovo pobijedili Igokeu m:tel i skinuli im krunu poslije četiri vezana šampionska pehara.

Bila je to ukupno četvrta titula za Bosnu, odnosno peta, ako se računa trofej osvojen prije 2000. godine kada su prvi put u završnici nastupile i ekipe iz Republike Srpske.

BOSNA - IGOKEA 97:100 (22:29, 14:24, 25:16, 22:20, 13:11)

„Igosi“ su bolje ušli u meč u Sarajevu, imali su gosti 5:0 i 9:5, nakon dvije pogođene trojke kapitena Dragana Milosavljevića, međutim, do sredine prvog perioda uslijedio je preokret i prvo vođstvo Bosne (11:9).

Potom je uslijedila mini serija Aleksandrovčana, koji su uspjeli ponovo da vrate razliku na „plus pet“ (11:16), a do isteka prve četvrtine i da povedu sa „željenih“ sedam pogodaka prednosti (22:29).

Na početku drugog kvartala, raspucali su se „igosi“ i stekli dvocifrenu prednost, najviše „plus 19“ 25:44 do sredine dionice. Slabo šta je pozalilo za rukom sarajevskom timu, a na tri minuta prije kraja poluvremena bilo je okruglo 20 razlike za „igose“ (29:49).

Ipak prije samog odlaska na odmor, „studenti“ su napravili mini seriju, ali nisu osjetnije smanjili prednost Igokee - (36:53).

Serijom 6:0, Aleksandrovčani su počeli treći kvartal i natjerali Pašalića da odmah pozove minut odmora nakon prednosti od „plus 23“ (36:59), ali je domaćin uzvratio serijom 16:3 i smanjio na „minus 10“ (52:62).

Probudila se i publika u Sarajevu, koja je dodatno podigla domaći tim, koji se za pet minuta treće četvrtine u potpunosti vratio u utakmicu, pa se u odlučujućih 10 minuta ušlo sa samo osam razlike u korist „igosa“ (odnosno samo ’plus dva’ ako gledamo prvi meč) - 61:69.

Prvih nekoliko minuta posljednjeg perioda je prošao u velikoj borbi i nervozi, koja je rezultirala nepreciznošću sa linije slobodnih bacanja, ali tada je proradio Džerod Vest za samo plus pet gostiju (70:75).

U tim trenucima bilo je jasno da nas očekuje dramatična završnica finala plej-ofa. Igralo se uglavnom „koš za koš“, pokušao je Stefanović da tajmautom spusti tenzije i smanji pritisak na „igose“, rekavši da igraju košarku i da uopšte ne gledaju semafor.

Na tri minuta prije kraja, Igokea je poenima iz penala otišla na „plus osam“ (74:82), da bi potom uslijedili promašaji na obje strane i realizovana slobodna bacanja Edina Atića, a onda i polovični penali Petra Kovačevića za „plus pet“ (77:82).

Dragan Milosavljević je uzvratio s linije slobodnih bacanja, a onda je trojku pogodio Alfonso Plamer a Igokea vratila dvojkom Milosavljevića za „plus četiri“ (82:86).

Luis je potom pogodio samo jedno bacanje, ali je Atić ispod koša napravio faul, pa je Strahinja Gavrilović vratio željenu prednost Igokei na 30 sekundi prije kraja - 82:89.

Fauliran je potom Petar Kovačević, koji je promašio prvo, a pogodio drugo bacanje za šest razlike – Ahmad Malik Rori je promašio trojku za Igokeu pa je odluka o šampionu BiH morala da padne poslije produžetka (83:89).

I u dodatnih pet minuta je bilo dramatično, rezultat je čas išao na ruku domaćinu, čas gostima, ali je na kraju sretniji i spretniji bio sarajevski tim! Rori je pogriješio kod pretposljednjeg napada što je kaznio Karuters, a onda je s linije slobodnih bacanja promašio jedno bacanje Luis i bilo je jasno da pehar ostaje u Sarajevu.

Najefikasniji igrač Igokee bio je Nejt Pjer Luis sa 23 poena, dva manje je ubacio Dragan Milosavljević, a još su dvocifreni učinak uposali Ahmad Rori (14) i Strahinja Gavrilović 10.

Kod Sarajlija, Petar Kovačević i Alfonso Plamer su postigli po 15 pogodaka, Edin Atić je dao 13, jedan manje Džerod Vest, dok je Majkl Jang zabilježio 11 koševa.

IGOKEA M:TEL: Gavrilović 10, Pjer-Luis 23, Lazić 9, Rori 14, Milosavljević 21 , Mustapić 0, Ilić 0,  Antunović 0, Popović 6, Bes 6, Musić 7, Topolović 4.

BOSNA: Jang 11, Atić 13, Halilović 6, Vest 12, Zubac 7, Šeperd 0, Delalić 6, Šalić 0, Karuters 6, Kovačević 15, Plamer 15.

BL

Nadam se da je ovo pocetak kraja ovog privatnog "kluba". AJ BORAC

