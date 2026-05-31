Spartak Subotica je šampion Srbije: Drama za pamćenje u finalu, FMP pao u produžetku

U finalu fajnal-fora u Nišu Spartak je pobijedio FMP i osvojio titulu prvaka Srbije.

Spartak je pobijedio FMP i ispisao istoriju srpske košarke poslije drame i produžetka - 76:73. Postao je prvi šampion države koji se ne zove Partizan ili Crvena zvezda. Na fajnal-foru KLS "Čairu" je tim Vlade Jovanovića došao do trijumfa i velikog uspjeha. I to pošto je umalo izgubio dobijen meč pošto je na pet minuta prije kraja imao "+13" (68:55), pa je na kraju strijepio u produžetku.

Timovi su se smjenjivali u vođstvo sve do završnice prvog kvartala. Tada je krenula serija Subotičana koji su od četiri poena prednosti (21:17) za samo nekoliko minuta stekli prvu dvocifrenu prednost trojkom Hokinsa (31:19).

Sredinom drugog kvartala umalo je došlo do fizičkog obračuna između Dalibora Ilića i Dušana Radosavljevića. Košarkaš Spartaka smatrao je da ga je protivnički igrač namjerno udario. Unijeli su se u lice jedan drugom, ali je sudija Ilija Belošević smirio strasti i tada je jedan od najboljih igrača "pantera" Radosavljević zaradio četvrtu ličnu što je bio veliki problem za tim iz Železnika. Na pauzi je tim Vlade Jovanović imao prednost (41:34).

Barna je pokušao da vrati "pantere" u igru, uspio je na početku treće dionice (45:40), ali je onda Hokins izveo potez utakmice i sjajno zakucavanje poslije čega je Spartak ušao u seriju i treću dionicu završio je sa dvocifrenim plusom (63:50).

U posljednjem kvartalu je djelovalo da Subotičani drže sve u svojim rukama, imali su 13 poena prednosti na pet minuta prije kraja (68:55), ali su onda ušli u nervozu. Promašili su nekoliko zicera, pa je poslije poena Barne FMP imao samo "-4" na dva minuta do kraja meča (68:64). Novi promašaji, pa poeni Skota i Radovanovića za dramu i neriješen rezultat na 15 sekundi do kraja (68:68).

Spartak je imao napad za pobjedu, Henlanu je ispala lopta, pa je FMP imao napad za pobjedu i nije ga iskoristio što je značilo da će se igrati produžetak (68:68). Drama se nastavila u dodatnih pet minuta, FMP je promašio dvije trojke za drugi produžetak što je značilo da Subotičani mogu da krenu sa slavljem.

FMP: Rebrača 1, Skot 11, Judžin 2, Radovanović 9 (7sk), Grojić 6, Stefanović 6, Radosavljević 7, Gašić 4, Malešević, Stanojević, Barna 27 (2/5 za dva, 4/9 za tri, 11/12 sa penala), Škraban

Spartak: Cerovina, Drobnjak 13 (4as), Henlan 25 (48 za dva, 3/6 za tri, 8/10 sa penala), Momirov 2, Medarević 5, Gegić 2, Tompson 2, Ilić 2 (5sk), Hokins 7, Borodžić, Nikolić 11 (0/4 za tri), Rebić 7

