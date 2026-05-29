Nikola Lončar udario na sudiju poslije poraza Partizana: "Jedan od najgorih koje sam gledao"

Bivši košarkaš Nikola Lončar iznio je surovo iskreno mišljenje o srpskim sudijama, a posebno o meču Partizana i FMP-a.

Bivši košarkaš, a sada stručni konsultant Nikola Lončar nije bio zadovoljan suđenjem u meču Partizana i FMP-a. Lončar je analizirao odluke sudije i isključenje trenera Partizana Đoana Penjaroje i tom prilikom nije štedio riječi.

"Greška sudije (Vladimira) Jevtovića, ono je stvarno...Vidjeli smo na usporenom snimku, to je nezapamćena, neprihvatljiva greška koja je napravljena. Neću da kažem, niti da umanjim pobjedu FMP-a nikako. Ali ono, reakcija Penjaroje, čovjek je ustao da traži čelendž bez ikakvog sukoba sa trenerom FMP-a i on dobije isključujuću tehničku grešku", započeo je u studiju Arene sport.

I na konferenciji za medije mogli smo da čujemo da je trener Partizana Đoan Penjaroja sa meča isključen jer je sve krenulo od želje da njegov tim traži video-provjeru. Uslijedila je rasprava sa sudijama, a vrlo brzo i isključenje, i to ne samo za trenera Partizana, već i za trenera FMP-a Sašu Nikitovića.

"Jasno kao dan... Zašto oni ne mogu da pogledaju i da vrate snimak i kažu: 'Mi smo pogriješili, naša greška'? Ne, nepogrešivi. Jevtović je i odranije jedan od najgorih sudija koje sam gledao na terenu, ali u ovakvom trenutku da napravi tu grešku, to je stvarno neprihvatljivo. Čovjek (Penjaroja) nije ništa uradio. Nema opravdanja."

Na kraju, jasno je da je pobeda tima iz Železnika opravdana.

"To nije presudilo, ne želim da umanjim pobjedu FMP-a, ali vidjeli smo neki momenat inata, postojao je motiv, videli smo Karlika Džounsa, poveo je tim. Međutim, prvi put se igra ovako, da li je dobro ili ne, o tome ćemo na kraju, ali ovakve greške, na ovom nivou... Nadam se da će biti kažnjen, zaslužio je kaznu", zaključio je Nikola Lončar bez dlake na jeziku.

