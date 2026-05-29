Zašto je Penjaroja izgubio živce u Nišu? Ocokoljić objasnio šta se desilo na meču Partizana i FMP-a

Mirko Ocokoljić pričao je sa novinarima poslije utakmice između Partizana i FMP-a pošto je Đoan Penjaroja isključen.

Izvor: MN PRESS

Partizan neće braniti titulu u domaćoj ligi pošto je izgubio od FMP-a na fajnal-foru u Nišu (92:79). Poslije meča glavni treneri nisu prisustvovali konferenciji za medije jer su isključeni i Đoan Penjaroja i Saša Nikitović. Umjesto njih su tu bili njihovi pomoćnici Mirko Ocokoljić i Goran Tadić.

"Čestitam FMP-u. Odigrali su dobru i agresivnu utakmicu, očekivali smo to, nismo najbolje odreagovali. FMP je iskoristio sve prednosti koje ima u ovom trenutku i u ovakvom našem sastavu. Uložili smo puno energije da se vratimo u meč. Odmorićemo se i krenućemo sa pripremama za finale ABA lige sa Dubaijem. FMP-u želim sreću u nastavku takmičenja."

Odmah je Ocokoljić dobio pitanje o reakciji Đoana Penjaroje kada je isključen i kada je izgubio živce.

"Reagovao je tako jer je tražio da se provjeri situacija na terenu, sudija mu je dao tehničku, jer je izašao iz tog prostora, to je bio jedini problem. Sve drugo, zašto su reagovali onako, stvarno ne znam", rekao je Ocokoljić i dodao da se nada da ovaj poraz neće mentalno uticati na ekipu pred finale ABA lige sa Dubaijem.

Tvrdi da igrači Partizana nisu "glavom već bili u finalu ABA lige" i da nisu razmišljali o Dubaiju.

"Mislim da ne, imali smo nekoliko dana da se spremimo za ovaj meč, nije to u pitanju. Nismo izgledali onako kako smo željeli, znali smo kakva nas utakmica očekuje, nismo nažalost bili dobri."

Prije njega se medijima obratio Goran Tadić.

"Sjajan rezultat cijele organizacije i igrača, mog starijeg kolege Saše Nikitovića. Bili smo tim cijele godine. I ovaj rezultat i zaslužena pobjeda u odnosu snaga indeksa 98-73, zaslužili smo da uzmemo medalju i da se borimo za zlato. Kada je počela liga odredili smo cilj da idemo po titulu i za korak smo bliži", rekao je Tadić.

I on je dobio pitanje za reakciju trenera Nikitovića koji je burno reagovao i bio spreman na fizički obračun.

"Šta se tačno dogodilo? To morate Nikitovića da pitate i Penjaroju. Ne bih ulazio u to. Rezultat nije dolazio u pitanje. Bili smo konstantni i zaslužili smo pobjedu. Mislim da će u nedjelju moći da vodi ekipu."

