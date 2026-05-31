U finalu srpskog šampionata će na Fajnal-foru u Nišu igrati ekipe Spartaka iz Subotice i FMP Železnika.

Izvor: MN PRESS

Istoriju pišu dva kluba u Nišu. Srbija dobija novog šampiona pošto će za titulu da se bore Spartak iz Subotice i FMP Železnik. Jedan od ta dva kluba će u nedjelju podići pehar, a meč se igra u "Čairu" od 20 časova.

Ko će to biti? Da li će prvi put od osamostaljenja 2006. godine prvi put trofej nacionalnog prvaka da pripadne Subotičanima ili "panterima"? Do sada su šampioni države po devet puta bili Partizan i Crvena zvezda. Sada će neko drugi da ima to zvanje.

Vidi opis Istoriju pišu dva kluba u Nišu: Srbija dobija novog šampiona i to neće biti neko od "vječitih" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Upravo su finalisti Fajnal-fora u Nišu iznenadili "vječite" u polufinalnim okršajima. Prvo je FMP ubjedljivo savladao Partizan (92:79), pa je nešto kasnije u dramatičnoj završnici Henlan sa Spartakom šokirao Crvenu zvezdu (90:89). Upravo to je donijelo neočekivano finale u kultnoj dvorani.

Možda su se navijači nadali da će gledati vječiti derbi u finalu, da će snage odmjeriti dva najveća srpska kluba, ali se to neće desiti. Spartak i FMP će u Nišu da se bore za bajkovit kraj sezone. Može biti samo jedan.

Spartak ima priliku za "popravni"

Spartak je drugu godinu zaredom u finalu domaćeg šampionata. Prošle sezone je u polufinalu izbacio Zvezdu sa 2:0 u seriji, pa je u finalu izgubio od Partizana sa istim tim rezultatom. Ove godine se liga igra u novom formatu, Fajnal-for je u Nišu i sve staje u jedan meč. Svjestan je težine zadatka i trener Vlada Jovanović.

"Ništa još nismo uradili, bili smo u finalu i prošle godine i to je velika stvar. Čeka nas velika borba. Igramo protiv tima koji je jak, agresivan na oba kraja terena i dobro se poznajemo. Šanse su 50:50. Znamo da će biti motivisani, kao i mi. Izazov je pred nama", poručio je Jovanović poslije pobjede protiv Crvene zvezde.

"Naš cilj od početka je titula"

Vidi opis Istoriju pišu dva kluba u Nišu: Srbija dobija novog šampiona i to neće biti neko od "vječitih" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

FMP je od sezone 2006/07 igrao u finalima domaće lige četiri puta i svaki put je poražen. U sve četiri serije je gubio od Crvene zvezde. Sada će iz petog pokušaja pokušati da dođe do pehara. Poslije trijumfa protiv Partizana je sa medijima pričao Goran Tadić pošto prvi trener Saša Nikitović nije mogao da bude na konferenciji zbog isključenja sa Đoanom Penjarojom.

"Bili smo tim cijele godine, zaslužili smo da se borimo za zlato. Kada je počela liga, odredili smo cilj da idemo po titulu. Za korak smo bliži tome", rekao je Tadić.

Istorija je već ispisana u Nišu, samo se čeka da se vidi ko će to da doći prvenca i postati šampion Srbije. Odgovor na to pitanje dobićemo oko 22 sata.