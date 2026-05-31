Partizan pronašao prvo ljetno pojačanje: U Humsku se vraća vezista iz Engleske

Partizan se može pohvaliti prvim ljetnim pojačanjem, u Humsku se vraća Milan Aleksić

Partizan bije bitke na više strana. Dok se glasno govori o novim pojačanjima, uprava kluba i dalje vodi "rat" u javnosti. Međutim, jedna dobra vijest stigla je iz Humske, prvo ljetno pojačanje je na pragu - Milan Aleksić će se vratiti u tim u kojem je bio do 2023.

Riječ je o jednogodišnjoj pozajmici, pošto dolazi iz Sanderlenda, a kako piše Mocart sport, jedina nedoumica je da li postoji mogućnost otkupa ugovora sljedećeg ljeta. Trenutno je poznato i da će i ta "sitnica" u pregovorima biti riješena za nekoliko dana.

Jasno je da je u pitanju saradnja u kojoj svi dobijaju - Aleksić će napokon dobiti minute, Partizan mladog igrača koji već poznaje klub, a Sanderlend profit. Aleksić je karijeru započeo u Čukaričkom, a onda je 2021. stigao u Humsku. Potom ga je Partizan prodao Radničkom, pa je Aleksić nastavio karijeru u rodnom gradu - Kragujevcu. Uspio je tim osnovan 1923. da proda talentovanog igrača Sanderlendu za 4.000.000 evra, što je bio najveći transfer u istoriji kluba, ali tu je počela agonija za Srbina.

Aleksić je prvi dio sezone proveo na pozajmici u Krakoviji iz Krakova, ali kako u Poljskoj nije uspio da se nametne, vratio se u Sanderlend, u kojem nije imao ništa zapaženiju ulogu. Ideja da se Aleksić vrati u Partizan postojala je i tokom prošle sezone, kada je Danko Lazović želio da vrati mladog igrača u tim, ali je vezista ostao u Engleskoj.

Povratak Milana Aleksića u Partizan značio bi i povratak bivšeg igrača u Humsku, a na sve to riječ je o mladom talentu koji ima svega 20 godina. Iako Aleksić u prvom mandatu u Partizanu nije imao zapaženu ulogu, to bi moglo da se promijeni već naredne sezone.