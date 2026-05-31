Veljko Paunović u Portugalu gradi novu Srbiju: Sve što treba da znate o meču sa Zelenortskim Ostrvima

Reprezentacija Srbije sa novim igračima na novom početku, protiv tima koji nije mnogo poznat.

Selektor Srbije Veljko Paunović preuzeo je nacionalni tim u finišu kvaifikacija za Svjetsko prvenstvo, kada su šanse da se "orlovi" plasiraju na veliko takmičenje bile minimalne. Drugo mjesto u kvalifikacionoj grupi još ranije ukrala im je Albanija pobjedom u Leskovcu, pa je bilo jasno da će Paunović morati da započne novu eru srpskog fudbala.

Čini se da selektor do sada nije pravio krupne rezove, odnosno da se nije odrekao fudbalera kod kojih je možda došlo do zasićenja. Nacionalnom timu kao da je falilo malo nove energije, koju bi sada mogli da donesu momci koji tek treba da se izbore za uloge u reprezentaciji.

Srbija će u nedjelju (17.00) na "Estadio do Restelo" igrati protiv Zelenortskih Ostrva. Biće to pretposljednja provjera za tu selekciju pred Svjetsko prvenstvo i vrlo dobra prilika da Veljko Paunović vidi u kakvom su stanju fudbaleri na koje će ozbiljno računati u narednim godinama.

Ko je na spisku selektora?

Naporne sezone sa velikom minutažom, lakše povrede koje bi trebalo sanirati, pa zatim oporavak od povreda koje su se dešavale tokom sezone. Rođenje djeteta, vjenčanja u familiji, zakazani godišnji odmori sa porodicom. Sve su to bili izgovori koje je Veljko Paunović slušao prethodnih dana od strane reprezentativaca Srbije koji se ovog puta nisu odazvali nacionalnom timu. Zbog toga spisak ne liči na prethodne...

GOLMANI: Filip Stanković (Venecija), Veljko Ilić (Viđev Lođ), Luka Lijeskić (Radnički 1923)

ODBRANA: Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Crvena zvezda), Vukašin Đurđević (Partizan), Petar Petrović (Šturm Grac), Nikola Simić (Partizan), Mirko Milikić (Železničar), Ognjen Mimović (Pafos), Kosta Nedeljković (Lajpcig), Stefan Bukinac (Jang Bojs), Adem Avdić (Crvena zvezda)

VEZNI RED: Aleksandar Stanković (Klub Briž), Njegoš Petrović (Vojvodina), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Vanja Dragojević (Partizan), Petar Stanić (Ludogorec), Dejan Zukić (Volfsberger)

KRILNI NAPADAČI: Andrija Živković (PAOK), Andrija Maksimović (Lajpcig), Veljko Birmancević (Hetafe), Vladimir Lučić (Crvena zvezda), Lazar Ranđelović (Vojvodina)

NAPADAČI: Jovan Milošević (Verder), Nikola Štulić (Leće), Mihailo Ivanović (Milvol)

Šta očekujemo od utakmice?

Selektor Srbije Veljko Paunović istakao je da će nacionalni tim željeti pobjedu na ovom meču, ali je jasno da to neće biti prioritet. Ne mora da se stigne do trijumfa po svaku cijenu - pogotovo ne protiv rivala koji se sprema za nastup na Mundijalu. Paunović je rekao i da želi približavanje stilu igre koji očekuje od nacionalnog tima, a vidjećemo koliko je ekipa spremna za to - pošto ih je selektor hvalio za pristup treninzima u Staroj Pazovi.

Naravno, najbitnije je vidjeti na koga može da se računa u budućnosti. Zbog nezgodnog termina za mečeve protiv Zelenortskih Ostrva i Meksika bilo je mnogo otkazivanja, pa je Paunović odlučio da promijeni taktiku i pokuša da proširi spisak kandidata za reprezentaciju. Brojni fudbaleri sa aktuelnog spiska prvi put su u seniorskom timu Srbije, gdje će pokušati da se nametnu za dugoročnu ulogu.