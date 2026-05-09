Kevin Panter u zagrljaju bivšeg trenera Zvezde: Sve je počelo 2018, a onda ga je zvao u Beograd

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Košarkaš Barselone Kevin Panter i trener AEK-a Dragan Šakota evocirali su uspomene na 2018. godinu.

Kevin Panter i Dragan Šakota Izvor: aekbc/Instagram/Printscreen

Srpski stručnjak Dragan Šakota proglašen je za najboljeg trenera u FIBA Ligi šampiona za sezonu 2026/27! On će u finalu predvoditi AEK, a rival na putu do trofeja biće im litvanski Ritas. Mnogi igrači su se probili na evropsku scenu pod njegovim mentorstvom, a jedno od najzvučnijih imena je svakako Kevin Panter.

Nekadašnji igrač Crvene zvezde i kapiten Partizana je igrao za AEK 2018. godine kada mu je trener bio iskusni stručnjak. Tada je atinski klub osvojio trofej Lige šampiona, a Panter je bio prvi strijelac takmičenja. Potom se tražio u Virtusu i Olimpijakosu gdje nikada nije dobio pravu šansu, da bi ga Šakota doveo u Crvenu zvezdu u sezoni 2019/20.

To je bila njegova odskočna daska, uslijedio je potiv Olimpije iz Milana gdje je bio jedan od glavnih igrača, da bi potom prihvatio poziv Željka Obradovića u Partizanu. Nakon tri godine u Humskoj stigao je poziv katalonskog giganta Barselone, gdje je ubrzo postao jedan od lidera tima. Ove sezone se nisu proslavili, ali je Panter i dalje u planovima trenera Ćavija Paskvala.

Panter i Šakota su oživjeli uspomene iz 2018. godine na svečanoj dodjeli nagrada Lige šampiona. Kevin Panter je uvršten u tim decenije, dok je Šakota ponio titulu najboljeg trenera. Njihov susret je bio i više nego srdačan...

Panter ne zaboravlja Šakotu

U Olimpijakosu nije išlo onako kako je planirao, sumnjao je u sebe, izgubio samopouzdanje, a onda je iskoristio prvu priliku koja mu se ukazala. Često u svojim intervjuima ističe da je poziv Dragana Šakote sve promijenio.

"Kada sam bio u Olimpijakosu mnogo sam sumnjao u sebe, izgubio sam samopouzdanje. Zvučaće ludo što ovo kažem, ali sam iz tog iskustva mnogo naučio, prvenstveno duhovno. Nije se radilo o košarci, već sam učio o sebi, kako da se boriš sa različitostima, posebno kada se ne slažeš sa svima, naučio sam da drugačije razmišljam", rekao je Panter jednom prilikom.

Onda je uslijedio poziv Dragana Šakote.

"Kada odlazite iz takvog mjesta onda želite da sljedeća stanica bude bolja, da vratite vjeru u sebe, to samopouzdanje. Zvezda mi je dala šansu da se vratim i naravno trener Šakota. Znali smo se dobro iz AEK-a, vjerovao je u mene. Vjerujem da se sve dešava sa razlogom i da rad kad tad ispliva. Ostao sam u Evroligi, dao mi je Šakota istu ulogu kao kada smo bili u Grčkoj. Ulazio sam sa klupe, znao sam koliko će me koristiti, bio sam siguran izbor, to me je spasilo. Ostalo je istorija."

Šakota htio Pantera po svaku cijenu

Zašto je Kevin Panter tako jedinstven igrač? 

"Jedan od najdražih igrača sa kojim sam sarađivao. Inteligentan, profesionalac, jednostavno sjajan momak. Htjeli smo da napravimo dobar tim jer smo znali da će završnica Lige šampiona biti u Atini. On je prije toga igrao u Poljskoj i niko ga nije dobro skautirao. Ja sam insistirao na njemu po svaku cijenu i ispostavilo se kao odličan potez", rekao je Šakota u nedavnom intervjuu.

