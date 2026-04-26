Prišla mu sa kamerom i nije imala pojma da je u pitanju Kevin Panter

Bivšeg košarkaša Partizana Kevina Pantera slučajno su snimile kamere na ulicama Barselone.

Bivši kapiten Partizana, a sad jedan od najvažnijih u timu Barselone Kevin Panter slučajno je snimljen na ulici. Tako je košarkaš španskog velikana imao priliku da kratko govori o tome čime se bavi i kakvu rutinu ima tokom "radnog" dana. Tom prilikom otkrio je da pred svaki meč uživa u tjestenini sa lososom.

Kevin Panter je gotovo neprimjetno išao ulicama Barselone, bilo je to pred plej-in meč Evrolige u kojem je njegov tim poražen od Monaka. Iako je imao kapuljaču na glavi i gledao u telefon, dok je pokušavao da bude neprimjećen, jedna djevojka mu je prišla i iskoristila priliku da proćaska sa liderom Barse nekoliko sekundi.

Djevojka: Hej, brate, šta ima? Imaš minut?

Panter: Da, imam minut.

Djevojka: Snimam nasumične ljude ovdje u Barseloni i htjela sam da te pitam kako se zoveš?

Panter: Zovem se Kej Pi (Kevin Panter).

Djevojka: I odakle si?

Panter: Iz Njujorka, ali živim ovdje u Barseloni.

Devojka: Šta radiš ovdje u Barseloni?

Panter: Profesionalno igram košarku za Barselonu.

Djevojka: Dobro, super. Kakva ti je rutina na dan utakmice?

Panter: Duga je lista. Ne bih sada da pričam o tome.

Djevojka: Može bar dva ili tri detalja da podijeliš?

Panter: Uvijek moram da odspavam i jedem tjesteninu sa lososom prije svake utakmice.

Barselona je u susretu sa Monakom pala poslije neubjedljive igre na gostujućem terenu (79:70) i tako izgubila šansu da se nađe u plej-ofu elitnog takmičenja. Tragičar utakmice bio je upravo Kevin Panter koji je imao očajan šut iz ogre za 30 minuta, pošto je promašio pet trojki, a ubacio svega jednu. Na kraju, imao je uspjeh od 25 posto iz igre, odnosno 17 posto izvan linije 6,75.

Za 30 minuta, Barselonin Amerikanac je postigao pet poena, imao je i dva skoka i jednu asistenciju, jednu izgubljenu loptu i dvije ukradene. Kad je u pitanju kompletan učinak Pantera u Evroligi, bivši igrač Partizana bilježio je skoro 15 poena po meču, imao je i 1,8 skokova, 2,6 asistencija i po jednu ukradenu loptu.

