Prišla mu sa kamerom i nije imala pojma da je u pitanju Kevin Panter

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Bivšeg košarkaša Partizana Kevina Pantera slučajno su snimile kamere na ulicama Barselone.

kevina pantera slucajno snimile kamere u barseloni Izvor: Screenshot/Instagram/@blessed_sportswear

Bivši kapiten Partizana, a sad jedan od najvažnijih u timu Barselone Kevin Panter slučajno je snimljen na ulici. Tako je košarkaš  španskog velikana imao priliku da kratko govori o tome čime se bavi i kakvu rutinu ima tokom "radnog" dana. Tom prilikom otkrio je da pred svaki meč uživa u tjestenini sa lososom.

Kevin Panter je gotovo neprimjetno išao ulicama Barselone, bilo je to pred plej-in meč Evrolige u kojem je njegov tim poražen od Monaka. Iako je imao kapuljaču na glavi i gledao u telefon, dok je pokušavao da bude neprimjećen, jedna djevojka mu je prišla i iskoristila priliku da proćaska sa liderom Barse nekoliko sekundi.

  • Djevojka: Hej, brate, šta ima? Imaš minut?
  • Panter: Da, imam minut.
  • Djevojka: Snimam nasumične ljude ovdje u Barseloni i htjela sam da te pitam kako se zoveš?
  • Panter: Zovem se Kej Pi (Kevin Panter).
  • Djevojka: I odakle si?
  • Panter: Iz Njujorka, ali živim ovdje u Barseloni.
  • Devojka: Šta radiš ovdje u Barseloni?
  • Panter: Profesionalno igram košarku za Barselonu.
  • Djevojka: Dobro, super. Kakva ti je rutina na dan utakmice?
  • Panter: Duga je lista. Ne bih sada da pričam o tome.
  • Djevojka: Može bar dva ili tri detalja da podijeliš?
  • Panter: Uvijek moram da odspavam i jedem tjesteninu sa lososom prije svake utakmice.

Barselona je u susretu sa Monakom pala poslije neubjedljive igre na gostujućem terenu (79:70) i tako izgubila šansu da se nađe u plej-ofu elitnog takmičenja. Tragičar utakmice bio je upravo Kevin Panter koji je imao očajan šut iz ogre za 30 minuta, pošto je promašio pet trojki, a ubacio svega jednu. Na kraju, imao je uspjeh od 25 posto iz igre, odnosno 17 posto izvan linije 6,75. 

Za 30 minuta, Barselonin Amerikanac je postigao pet poena, imao je i dva skoka i jednu asistenciju, jednu izgubljenu loptu i dvije ukradene. Kad je u pitanju kompletan učinak Pantera u Evroligi, bivši igrač Partizana bilježio je skoro 15 poena po meču, imao je i 1,8 skokova, 2,6 asistencija i po jednu ukradenu loptu. 

Kevin Panter izjava posle pobede protiv Partizana
