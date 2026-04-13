Partizan suspendovan zbog Kevina Pantera!

Partizan je suspendovan zbog Kevina Pantera. Prema pisanju "Jurohupsa" neće moći da registruje pojačanja zbog kazne koju je dobio zbog nekadašnjeg kapitena.
"FIBA arbitražni tribunal (BAT) je presudio u korist Pantera zbog 200.000 dolara. Partizan je sada na listi sankcionisanih klubova zbog dugova prema igraču. Imao je platu od 2,35 miliona evra neto za sezonu 2023/24 i bio je pod ugovorom kada je otišao u Barselonu. Iz kluba tvrde da je u pitanju lični porez na dohodak koji je na snazi po zakonu u Srbiji i zato Partizan nije isplatio dvije plate od ukupno 350.000 evra", stoji u tekstu.
Očekuje se da će vrlo brzo da stigne i odgovor kluba iz Humske povodom svega ovoga.
