Isak Bonga napušta Partizan i odlazi u NBA?

Košarkaš Partizana Isak Bonga karijeru bi mogao da nastavi u NBA ligi.

Jedan do najboljih košarkaša Partizana Isak Bonga karijeru bi mogao da nastavi u NBA ligi. Baš kao i minule sezone i u tekućoj postoji bojazan da će Nijemac napustiti Humsku, a kako prenose italijanski mediji sve je izvjesnije da je oproštaj na vidiku.

Kako navodi "BasketMercato", jedan od ključnih igrača Partizana Isak Bonga mogao bi da se vrati u NBA ligu. Iako je Bonga prošle godine produžio ugovor sa Partizanom, na dvije sezone, baš kao i u slučaju Marija Hezonje, u ugovoru postoji izlazna klauzula. Ona je, naravno, vezana za NBA ligu.

Partizan je, prema navodima ovog medija, već imao nekoliko ponuda NBA franšiza, pa je sve vjerovatnije da će Nijemac krenuti put Sjedinjenih Američkih Država. "Prošlog ljeta Bonga je ostao u Partizanu, ali ovog puta djeluje manje vjerovatno da će ostati i naredne godine, zbog kontinuiranog interesovanja NBA".

Bonga je već okušao sreću u NBA ligi, bio je dio Los Anđeles Lejkersa (2018-2019), potom je nosio dres Vašingtona od 2019. do 2021, a na kraju i Toronta od 2021. do 2022. Najbolji učinak je imao u dresu Vašingtona kad je ubacivao pet poena po meču, imao je i 3,4 skoka i 1,2 asistencije po susretu z 66 odigranih mečeva i za skoro 19 minuta na terenu.

Kad je u pitanju Partizan i Evrolige, Bonga u tekućoj sezoni ubacuje 10,1 poena po meču, ima i 5,6 skokova i 1,5 podijeljenih lopti. Dosad je odigrao 37 utakmica u elitnom takmičenju i na terenu je prosječno bio 28 minuta. Važi za jednog od najboljih igrača Partizana, posebno kad je u pitanju odbrana.

