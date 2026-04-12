"Partizan 37, mi 16 bacanja, znate o čemu se radi": Trener Cedevite ljut poslije poraza, odmah pogledao u papir

Trener Cedevita Olimpije Zvezdan Mitrović bio je ljut poslije poraza od Partizana u ABA ligi i komentarisao je suđenje.

Partizan je u Ljubljani pobijedio Cedevita Olimpiju (85:79), a poslije tog meča je na konferenciji za medije trener domaćeg tima Zvezdan Mitrović bio vidno ljut. Odmah je pogledao u papir i zasmetao mu je odnos u slobodnim bacanjima dvaju ekipa.

"Čestitao bih igračima obje ekipe na lijepoj partiji. Dobra je utakmica bila. Šta da vam kažem, statistički kada neko šutira 37 slobodnih, a vi 16, onda znate o čemu se radi. Kriterijum nije na mjestu. To je novo, gledao sam neke podatke da smo mi ekipa koja šutira najviše slobodnih bacanja u ABA ligi, 150 više od ostalih, a u Evrokupu nismo", počeo je Mitrović.

Zaustavio se, kako sam kaže - ne želi da plaća dodatne kazne zbog komentarisanja suđenja.

"Ništa. Stvarno. Da komentarišem nešto da mi se uzimaju novci, da me kažnjavaju, kao što me non-stop kažnjavaju na terenu bez razloga ili sa razlogom ili ne znam sa čim. Da ulazim u taktike, neku priču. Igokea 45, Zadar 50, sad 37 penala u egal utakmici. Onda igramo vrhunski u Evrokupu gdje sve to na nižem nivou, provjerite statistiku. Smuči vam se onda da komentarišete utakmicu i sve. Zadovoljan sam momcima, igraju, brate, protiv evroligaša i protiv kluba gdje jedan igrač košta više nego svi mi."

"Ponosan sam na moje igrače, brojke ne lažu"

Tvrdi da ovo nije prva takva utakmica i da je ponosan na svoje igrače.

"Bore se, sad još ovo, veća tuga je bila protiv Dubaija. Posljednjih minut-dva, neke odluke koje su prelomile meč, rekli su nam da su bile greške. Teško mi je kao treneru. Rekao sam u svlačionici da sam ponosan an ekipu, da rade, da se bore. Tu sam srećan. Ovo drugo, ne znam ni ja. Neka gledaju ovi što treba da gledaju. Loše brojke, ako lažem ja, brojke ne lažu. Ima finih video zapisa, oni ne lažu. Treniramo, borimo se, čekamo plej-of. Žao mi je što nije bio tu par igrača koji su mogli da steknu neko iskustvo. Ostalo ništa, sve okej", zaključio je Mitrović.