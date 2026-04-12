Đoan Penjaroja je pričao poslije važne pobjede Partizana protiv Cedevita Olimpije u ABA ligi.

Izvor: Printscren/YouTube/Cedevita Olimpija TV

Partizan je upisao važnu pobjedu u ABA ligi, savladao je Cedevita Olimpiju u Ljubljani (85:79). Na taj način je obezbijedio prednost domaćeg terena i najmanje drugo mjesto na tabeli. Boriće se za sam vrh u samoj završnici, što je potvrdio i Đoan Penjaroja.

"Veoma važna pobjeda za nas poslije tri poraza u nizu. Bitna je pobjeda i zbog prednosti domaćeg terena i borbe za prvo mjesto", rekao je Penjaroja na konferenciji za medije.

Vidi opis "Borimo se za prvo mjesto": Penjaroja ne odustaje od vrha ABA lige, zna šta je presudilo u Ljubljani Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dragana Stjepanović/ABA liga Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Dragana Stjepanović/ABA liga Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Dragana Stjepanović/ABA liga Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Dragana Stjepanović/ABA liga Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Dragana Stjepanović/ABA liga Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Dragana Stjepanović/ABA liga Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Dragana Stjepanović/ABA liga Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Dragana Stjepanović/ABA liga Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Dragana Stjepanović/ABA liga Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Dragana Stjepanović/ABA liga Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Dragana Stjepanović/ABA liga Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Dragana Stjepanović/ABA liga Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Dragana Stjepanović/ABA liga Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Dragana Stjepanović/ABA liga Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Dragana Stjepanović/ABA liga Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Dragana Stjepanović/ABA liga Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Dragana Stjepanović/ABA liga Br. slika: 17 17 / 17

Potom se osvrnuo na sama dešavanja na terenu i način na koji su došli do pobjede.

"Nije lako igrati ovdje u gostima. Imali smo dosta problema, posebno u prvom poluvremenu kada su oni kontrolisali ritam. Nemaju mnogo ofanzivnih skokova, ali kazne kada god dođu do skoka u napadu, dali su nam 11 poena na taj način iz ofanzivnog skoka. Slično je bilo i poslije naših izgubljenih lopti i o tome smo pričali u svlačionici na poluvremenu. Unaprijedili smo malo i šut za tri poena i došli do zaslužene pobjede", jasan je Penjaroja koji nije dobio nijedno pitanje na konferenciji.

Kako Partizan može do prvog mjesta?

Partizan je obezbijedio minimum drugo mjesto na tabeli i imaće prednost domaćeg terena do finala. Rano je još uvijek za kalkulacije i moguće protivnike, ali ono što je jasno jeste da postoji šansa i za prvo mjesto. Problem je što Dubai ima bolji međusobni skor jer je pobijedio sa 12, a izgubio sa 10 razlike.

U posljednjem kolu Partizan dočekuje Crvenu zvezdu, dok Dubai igra kod kuće protiv Budućnosti i gostuje Bosni. Dubai mora da izgubi najmanje jedan meč, ali u tom slučaju crno-bijeli moraju da slave u derbiju. U slučaju da budu imali isti skor, Dubai će imati prednost zbog međusobnog skora.