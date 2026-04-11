"U svakom momentu sam znao gdje si": Nakić otkrio kako je Vujošević stvarao legende u Partizanu

Bivši košarkaš Partizana Ivo Nakić govorio je o odlasku Duška Vujoševića, sjećanjima, lijepim uspomenama i važnim lekcijama koje je naučio u radu sa legendarnim trenerom.

Izvor: MN PRESS

Najtrofejniji trener Partizana Duško Vujošević napustio nas je 8. aprila, a već danima navijači, kolege i bivši igrači se opraštaju od legendarnog šefa struke. Tako je i Ivo Nakić, otac trenutnog košarkaša Partizana Marija Nakića, u sjećanje na Duška Vujoševića govorio o sjećanjima koja ne blijede, važnim lekcijama i periodu u Humskoj koji nikad neće zaboraviti.

Ivo Nakić je u Partizanu igrao od 1986. do 1992. I kako i sam kaže, najljepše godine proveo je pored Duška Vujoševića.

"To su bile prelijepe godine, čiste, gdje novac nije bio u prvom planu. Igrali smo za pobjedu. Svaki trening smo se dokazivali, igrali jedni protiv drugih. Možda su treninzi bili jači od nekih utakmica prvoligaških. To je nezaboravno vrijeme. Meni je to strašno ostalo u sjećanju. Ono što sam od njega naučio, to sam sve te stvari, detalje.. Od polaska u dribling, šuta… Ekspert je bio za šuterski trening. To je u ono vrijeme bila avangarda, to niko nije radio", ispričao je Nakić u emisiji Sport kluba "Kida show".

"Driblinzi, polazak u dribling, balans tijela. To se sve treniralo. I najviše se treniralo poslije sezone. Sezona završi i nema odmora, nije bilo raspuštanja da nema ekipe dva mjeseca. Mi smo poslije sedam dana trenirali po pet sati dnevno. Jer je on rekao da se tada poslije sezone najviše napreduje. To su bili stvarno bjesomučni treninzi", ispričao je Nakić danas potpuno nezamislivu situaciju u svijetu košarke.

"Ja sam znao u svakom momentu gdje si ti bio"

O Dušku Vujoševiću za života mogle su se čuti razne priče - igračima je preporučivao knjige, kupovao ulaznice za pozorišta, želio da kultura vlada timom. Ujedno, po kuloarima se često moglo čuti i to da je kontrolu održavao tako što je imao uvid i u privatnost svojih igrača...

"Ima ta priča da je projveravao igrače, da im je ulazio u stanove. Da je slao pomoćne trenere da ih čekaju na stepeništu. To sam ja sve kasnije saznao, ja nisam imao pojma dok sam igrao da se to dešava. Mene nikad nije pitao ni gdje sam ni šta sam, ni gdje sam sinoć bio. I to mi je bilo malo sumnjivo. Naravno i odgovaralo mi je, nije me nikad ništa maltretirao. Niti mi je ikada spočitavao kad bi se nešto desilo.Međutim, sad u nekom razgovoru, prije nekoliko mjeseci, pričam sa njim i tako pričamo o tim stvarima. Priča o sadašnjim igračima, o izlascima. On i dalje nije mogao da shvati da neko izađe i da se napije, da ovi klinci sada tim tempom žive... I ja mu kažem, a kako mene nikad nisi provjeravao? Kaže 'ja sam znao u svakom momentu gdje si ti bio'. Sad ja gledam, pazi, prošlo je 40 godina. 'Gdje si bio, s kim si bio, kad si se vratio kući, uvijek si bio profesionalac, nisam te dirao. I da znaš - otkucavao te jedan što je izlazio sa vama.' Nije bio igrač, izlazio je sa nama. Rekao mi je to, malo smo se šalili. Malo sam se iznenadio, ali smo se smijali. Nije to drugar, ali izlazili smo zajedno, družili se, smijali, on je bio sportski radnik, ali da ne otkrivam sada ko je", ispričao je Ivo Nakić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!