Scena koja je sve slomila: Kapiten Partizana u suzama zbog Duška Vujoševića

Scena koja je sve slomila: Kapiten Partizana u suzama zbog Duška Vujoševića

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Kapiten Partizana Vanja Marinković zaplakao je tokom filma o bivšem treneru Dušku Vujoševiću

Vanja Marinković zaplakao tokom filma o Dušku Vujoševiću

Kapiten Partizana Vanja Marinković još jednom je pokazao kakav je uticaj na njegovu karijeru ostavio legendarni trener Duško Vujošević. Tokom filma koji su iz kluba posvetili najtrofejnijem treneru, Marinković nije mogao da sakrije osjećanja - zaplakao je i odao priznanje velikanu.

Beogradska arena nije bila vesela kako to inače umije, ovog puta čitav meč između Partizana i Žalgirisa protekao je u znaku nedavno preminulog trenera Duška Vujoševića. Više od 20.000 navijača skandiralo je ime slavnog trenera, a tokom predstavljanja filma kapiten Partizana Vanja Marinković nije mogao da sakrije bol i zaplakao je.

Navijači su potom bacali bijele ruže u sjećanje na trenera, dok je kapiten mirno stajao i gledao u teren. Pored Vanje se našao i Tonje Džekiri, koji, takođe, zbog povrede nije mogao da pomogne timu.

Vanja Marinković je imao priliku da sarađuje sa Duškom Vujoševićem, pošto je u seniorski tim Partizana stigao 2013. i naredne dvije godine bio je pod komandom najtrofejnijeg trenera u istoriji kluba. Marinković se na društvenim mrežama oprostio od bivšeg trenera, kratkom porukom: "Naučio si me da stojim kad je najteže, zauvijek ti hvala".

Vujošević je uveo Marinkovića u prvi tim crno-bijelih kao tinejdžera, još u sezoni 2013/14, kada je sada iskusni bek imao samo 16 godina. Pod njegovim vođstvom je debitovao na Kupu Radivoja Koraća u hali "Pionir" 2014, a poslije te šampionske takmičarske godine Marinković je postao stalni član "A" selekcije.

