Nakon vijesti o smrti Duška Vujoševića, mrežama kruži video koji je mnoge navijače Partizana emotivno poljuljao - na jednom vrlo kratkom snimku nalaze se tri legende crno-bijelih.

Navijači Partizana opraštaju se od legendarnog trenera Duška Vujoševića. Kao sjećanje na najtrofejnijeg u istoriji "parnog valjka", društvenim mrežama kruži video, zapravo, vrlo kratak video na kojem se u svega osam sekundi pojavljuju trojica velikana Partizana.

Na snimku koji je raznježio navijače Partizana možemo vidjeti utakmicu i kako se na teren sprema da uđe Željko Obradović, najtrofejniji evropski trener i miljenik Grobara. Sljedeća scena je još zanimljiva, jer popularni Žoc u igri mijenja ni manje, ni više, već Sašu Đorđevića koji je 1992. crno-belima donio titulu šampiona Evrope.

Pogledajte video na kojem Vujošević uvodi Obradovića umjesto Đorđevića:

What a moment: young Dusko Vujosevic subs out Aleksandar Sasa Djordjevic for Zeljko Obradovic

I na kraju, ali ne i najmanje važan, pojavljuje se Duško Vujošević koji s klupe vodi ekipu Partizana. Komentari vezani za video koji je brzo postao viralan su razni, ali ispred svih prednjači "to je Partizan". I možda je kamerman u trenutku snimka vjerovao da je samo zabilježio izmjenu tokom utakmice, a za Grobare je u tad nastalo kratko, ali pravo remek-djelo.

Duško Vujošević je trenirao mnoge, danas legendarne, igrače Partizana. Ipak, važno je istaći i da su dvojica aktera na snimku krenula stopama rođenog Podgoričanina. Željko Obradović je najtrofeniji trener Evrolige, dok je Saša Đorđević sa reprezentacijom Srbije na tri velika takmičenja pokupio tri srebra, na Svjetskom prvenstvu u Španiji 2014, na Igrama u Riju 2016, a onda i na Evropskom prvenstvu 2017.

Vidi opis U 8 sekundi smještena cijela istorija Partizana: Obradović mijenja legendu, Dule komanduje sa klupe Skloni opis

Osim Obradovića i Đorđevića, boje Partizana u tom periodu branili su i Vlade Divac, Žarko Paspalj, Goran Grbović, Milenko Savović, Ivo Nakić...

