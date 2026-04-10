"Dule nikad nije bio moj trener, možda bi moja karijera išla drugim smjerom": Oproštaj Radeta Zagorca tjera suze na oči

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Bivši košarkaš Partizana Rade Zagorac ostavio je poruku u čast Duška Vujoševića

Rade Zagorac oprostio se od Duška Vujoševića Izvor: MN PRESS

Bivši košarkaš Partizana Rade Zagorac nije imao priliku da u "parnom valjku" sarađuje sa legendarnim Duškom Vujoševićem, ali to nije bila prepreka da sa trenerom ima dobar odnos. Sad kad se opraštanja od najtrofejnijeh u Humskoj neprestano nižu i Zagorac je otkrio svoju stranu priče i na emotivan način oprostio se od Duška Vujoševića.

"Zbogom, prijatelju.

Dule nikada nije bio moj trener. Kada sam oktobra 2017. dobio otkaz u Memfisu i pretrpio najteži udarac mog dotadašnjeg života, dobio sam poruku: 'Sine, ništa nije tako strašno kao što izgleda na početku. Treba muški da traguješ i da iz ovoga izađeš još jači.'

Sport u cijeloj svojoj ljepoti koju nosi, provuče i ponešto pokvareno, opogani i ljude koji nikome ne misle zlo. Sa ove distance, drago mi je što ostajem samo na želji da me je Dule trenirao. Možda bi moja karijera otišla nekim drugim smjerom, možda ne bi. Radujem se što ostajem na želji, koju ništa i niko neće moći da naruži.

Zbogom, Dule. Nastavljaš da ponosno nosiš svoju mudrost i živiš kroz one kojima si promijenio živote, mada toga možda nisu svjesni. Za kraj - kao posljednji pozdrav, ostavljam ovdje završni pasus iz tvoje omiljene knjige, iz Hadrijanovih memoara, koje si mi jednom prilikom poklonio:

'Mala dušo, nježna i nestalna dušo, drugarice mog tijela, koje ti je bilo domaćin, sići ćeš u blijede predjele, oštre i gole, gdje ćeš morati da se lišiš nekadašnjih igara. Još samo trenutak, pogledajmo zajedno prisne obale, predmete koje vjerovatno nećemo više vidjeti. Pokušajmo da u smrt uđemo otvorenih očiju'", piše u oproštaju Radeta Zagorca. 

Zagorac je u Partizanu igrao od 2018. do 2022. i u tom periodu nije imao priliku da radi pod komandom Duška Vujoševića. Ipak, sa Partizanom je tri puta osvojio Kup i jednom ABA ligu.

