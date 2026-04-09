U timu punom bisera Partizana, Duško Vujošević jednog volio kao sina

U timu punom bisera Partizana, Duško Vujošević jednog volio kao sina

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Bivši košarkaš Partizana Milenko Tepić se na poseban način oprostio od trenera Duška Vujoševića.

milenko tepic se emotivnom porukom oprostio od duska vujosevica Izvor: MN PRESS

Bivši košarkaš Partizana Milenko Tepić (39) poslao je posljednji pozdrav legendarnom treneru Dušku Vujoševiću. Na jedan sasvim drugačiji način, onako kako je najtrofejniji u istoriji kluba učio igrače - uz stih, kako se i sam Vujošević najčešće oglašavao. I ne samo to, u objavi koju je posvetio bivšem treneru Tepić je dobio i divnu poruku profesora Vladimira Koprivice.

Nismo navikli da se Milenko Tepić često oglašava, daje intervjue i razgovara sa medijem. Ipak, poruka koju je poslao Dušku Vujoševiću bila je kratka, ali dovoljno jasna. To je uradio na divan način, stihom, vjerovatno iz neke od brojnih literatura koje je Vujošević darovao svojim igračima i na koju je neprestano insistirao.

"'Nije da nije bilo i sunce mi je sjalo i svega mi se dalo, samo i to je malo', Arsenij Tarkovski. Počivaj u miru dragi Dule", napisao je Tepić na instagram profilu uz nekoliko fotografija sa legendarnim trenerom.

Jasno je Tepić stavio do znanja, ruskim stihom, da je pored Vujoševića imao lepe životne trenutke, iskrenu sreću. A, pored trenera kakav je bio Duško Vujošević jednostavno nikad nije dovoljno, godine provedene u Partizanu ostavile su veliki trag.

Milenko Tepić je u Partizanu igrao u dva mandata, najpre od 2006. do 2009, a onda ponovo od 2013. do 2015. Imao je priliku da u timu bude uz brojne legendarne igrače, pa je svlačionicu kroz godine dijelio sa Petrom Božićem, Dušanom Kecmanom, Urošem Tripkovićem, Novicom Veličkovićem, Vladimirom Lučićem. U drugom mandatu je igrao i sa Bogdanom Bogdanovićem, Draganom Milosavljevićem, Žofrijem Lovernjom, Leom Vestermanom, Davisom Bertansom...

Šta je napisao profesor Koprivica?

Emotivnu poruku Milenka Tepića prokomentarisao je i profesor Vladimir Koprivica. Bio je direktan i u komentaru napisao: "Baš je te volio, kao da si mu sin".

Dobio je profesor Koprivica i brzi odgovor i podjednako emotivan. "Profo, takav sam i ja osjećaj imao, do posljednjeg dana", napisao je Milenko Tepić.

Arena skandira Duletu Vujoševiću
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

