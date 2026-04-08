Nikad viđena Vujoševićeva fotka i priča koja tjera suze na oči: "Rekao igračima jednu rečenicu i izašao uplakan"

Profesor Vladimir Koprivica objavio je dirljiv oproštaj od Duška Vujoševića i emotivnu priču o njegovom sastanku sa igračima Partizana koji je završio uplakan.

Ugledni stručnjak za fizičku spremu i kondiciju igrača, profesor Vladimir Koprivica, oprostio se od Duška Vujoševića, sa kojim je godinama sarađivao i ostvarivao velike uspjehe. Na dan smrti najtrofejnijeg trenera u istoriji KK Partizan, profesor je objavio njegovu sliku iz indeksa i objavio emotivni nekrolog, pun izraza poštovanja prema Vujoševiću.

Između ostalog, sjetio se i sastanka ekipe Partizana poslije sezone u kojoj je osvojena "Tripla kruna", sa kojeg je Vujošević morao da ode jer se rasplakao. Pripremio je dugačak govor igračima i sveo ga u jednu rečenicu: "Ne bih volio da iko od vas pomisli da ga ne volim". "A zatim nagli izlazak sa sastanka u suzama", prisketio se Koprivica.

"Dule Vujošević (1959-2026). Fotografija iz 1978. godine iz indeksa, kada je upisao Višu trenersku školu u kojoj sam, kao asistent, bio sekretar i predavač. Tada smo se upoznali. Diplomirao je među prvima. Život, voljeni Partizan kasnije nas je spojio na košarkaškom terenu. Prošli smo mnogo toga zajedno u Partizanu, zatim u reprezentaciji Crne Gore, pa nastavili druženje, saradnju i kasnije. Dule je veliki trener koji je spojio nespojivo: razvijao je mlade igrače, davao im šansu i pravio rezultate. Nije školovao samo igrače, već i članove stručnog štaba - stvarao je dobre igrače i trenere. I po tome bio jedinstven, nenadmašan".

"I ono lično - volkeli smo se i poštovali, sjajno sarađivali, ali nikada lako. Sve je prolazilo ozbiljnu provjeru, analizu do detalja. Tražio je od svih nas, posebno od sebe, bezrezervnu posvećenost do ivice samouništenja. Pamtim žestoke tajmaute, poluvrijeme u svlačionici, pakao za vrijeme utakmice koji se najčešće pretvarao u raj, u pobjedu. Pamtim i potpunu iscrpljenost na kraju utakmice kada nismo imali snage da se radujemo... Ali, Dule se ljutio samo kada su mu vrijeđali boginju Košarku, onakvu kakvom je on vidi. Kao da mu vrijeđate majku, ćerku, otadžbinu. Tada je bio spreman da ubije i pogine za tu ljubav, za odbranu časti. Pamtim i kraj sezone sa tri titule, pripremljen dugačak govor igračima i stručnom štabu, koji se sveo na samo jednu njegovu rečenicu: "Ne bih volio da iko od vas pomisli da ga ne volim". A zatim nagli odlazak sa sastanka u suzama. Volimo i mi tebe, veliki naš DULE. Vrijeme je da bude ono što nikada nisi sebi dozvolio - da se odmoriš. Laka ti zemlja i VELIKO TI HVALA. Tvoj Profa", objavio je profesor Koprivica.

Duško Vujošević preminuo je ove srijede u Beogradu u 68. godini, od posljedica upale pluća koja je ostavila teške posljedice na njegovo godinama narušeno zdravlje zbog problema sa visokim šećerom i bubrezima.

