Duško Vujošević biće sahranjen u Aleji zaslužnih građana: Objavljen i termin komemoracije legendarnog trenera

Dragan Šutvić
Košarkaški velikan biće sahranjen u utorak u Beogradu.

Najtrofejniji trener u istoriji KK Partizan Duško Vujošević biće sahranjen u utorak, 14. aprila, u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, potvrdio je za Euronews Srbija predsjednik kluba Ostoja Mijailović.

U dogovoru sa porodicom Vujošević, suprugom Anom i sinom Lukom, potvrđeno je da će komemoracija biti održana u utorak, 14. aprila, u 10:00 u Skupštini grada Beograda, objavio je isti izvor.

Opelo će se služiti istog dana u 13:00 u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju, nakon čega će Vujošević biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana, prostoru koji je rezervisan za najistaknutije ličnosti srpskog društva.

Predsjednik Mijailović naglasio je da će Partizan i njegova porodica nastaviti da čuvaju sjećanje na Duška Vujoševića, čija je karijera oblikovala generacije košarkaša i ostavila neizbrisiv trag u istoriji kluba.

"Svjetska košarka je danas mnogo izgubila, a najviše je izgubio Partizan i naša crno-bijela porodica. Nasljeđe Duška Vujoševića je teško opisati, ali za istoriju je najvažniji broj sjajnih igrača i velikih ljudi na čiji je razvoj uticao Duško. Za Partizanovce su, svakako, najvažnije sve radosti koje je kao trener donosio svima nama", rekao je Mijailović za "Euronews".

Duško Vujošević preminuo je u srijedu u Beogradu u 68. godini, od posljedica upale pluća koja je ostavila teške posljedice na njegovo godinama narušeno zdravlje.

