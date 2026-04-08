"Ne volim nijednu zastavu, kad čujem Hej Sloveni ustanem i vidim njih": Duško Vujošević drhtavim glasom žalio

Duško Vujošević je pun emocija pričao o rastancima, o nekadašnjoj zemlji. Teško su mu padali odlasci "nas, rijetke krvne grupe", kako je govorio.

Duško Vujošević ostavio je za sobom dubok trag, velike trofeje i rekorde Partizana koje će teško bilo ko stići. Rođen je u Podgorici, a preminuo je u Beogradu, gradu u kojem je sa crno-bijelima osvajao trofeje u tri decenije i vodio ih do dva Fajnal-for turnira Evrolige. Njegov značaj za ovdašnji sport ne može se mjeriti samo rezultatima, niti se može ograničiti samo na halu ili teren, kao što ni on nije priznavao granice samo jedne zemlje u post-jugoslovenskoj eri. Sebe je uvijek smatrao Jugoslovenom.

"Nisu nacionalno blago samo Srbi već i oni koji su došli ovdje u Srbiju, uče srpski jezik i igraju pred ovdašnjim navijačima. Ja sam Jugosloven, partizanovac i Beograđanin", govorio je Vujošević, koji je bio selektor Srbije i Crne Gore, ali i Bosne i Hercegovine.

O tom svom opredjeljenju govorio je i prošle godine, u dirljivom govoru u toku komemoracije Draženu Praji Dalipagiću, legende Ex-Yu košarke čija je porodica željela da baš Vujošević govori u Skupštini grada Beograda.

"Praja je bio veliki Jugosloven i po genetici, ali prije svega po opredjeljenju. Postao je Beograđanin i govorio mi - 'Došao sam u grad koji je glavni grad Jugoslavije'. Ja i danas kada čujem tu himnu Jugoslavije, sjetim se te generacije. Ne volim zastavu nijednu, a vidim ih kako stoje na pobjedničkom postolju, a kako se čuje ta himna... I danas ustanem kad je čujem, a biće zasvirana i danas, na ispraćaju Praje".

Mnogo je volio Jugoslaviju, smatrao to aksiomom, nečim što se ne objašnjava", rekao je Vujošević, kao da je za to vrijeme vidio pred očima olimpijske šampione iz Moskve 1980. godine.

Jako teško mu je pao Dalipagićev odlazak.

"Na ovoj zemlji povećava se broj ljudi, ali sve je manje nas te rijetke krvne grupe. Žalim za tobom Prajo, žalim za nama Prajo", govorio je Vujošević drhtavim glasom.

"Bio je to seljački rat"

Rat na prostoru bivše Jugoslavije zvao je "seljačkim ratom".

"Pogotovo je mučan način na koji se raspala uz proizvedenu mržnju. Meni, koji sam bio jako vezan za tu zemlju, strašno teško pada način na koji se ona raspala. Sjećam se da sam na jednoj konferenciji za novinare poslije utakmice u Hrvatskoj pomenuo građanski rat. Nakon toga pola novinara je napustilo konferenciju.Tada sam prvi put shvatio da oni ne dozvoljavaju da se to zove građanski rat. I onda sam rekao - pa jeste, nije građanski, nego je seljački. Oko jednog "J". Razvoj te zemlje (Jugoslavije prim. aut) je bio prilika za sve da imamo bolji i dostojanstveniji život. Ali sve nije baš za svakoga. Jedan mali broj ljudi je jako dobro profitirao iz rata i ubrzane tranzicije. Bilo je mnogo žrtava, ranjenih, raseljenih, društva su osiromašena, ali bilo je i onih koji su nakon rata izašli sa velikim kapitalom. Mislim, ipak da to nisu srećne pare", govorio je Vujošević u intervjuu za "Buku".

Duško Vujošević preminuo je ove srijede u Beogradu, poslije duge borbe ljekara za njegovo zdravlje i život poslije komplikacija izazvanih upalom pluća. Godinama se liječio od visokog šećera, poslije čega su mu stradali kapilari, vene i na kraju bubrezi. Godinama je bio na dijalizi.

