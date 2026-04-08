"Nisam uvijek bio spreman, a sada sam shvatio": Javio se i kapiten, ovo je njegov oproštaj od Duleta

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Nekadašnji kapiten Partizana Vladimir Lučić ostavio je oproštajnu poruku na društvenim mrežama i odao počast legendarnom Dušku Vujoševiću.

Vladimir Lučić oprostio se od nekadašnjeg trenera u Partizanu, legendarnog Duška Vujoševića. Pod njegovim vođstvom zaslužio je i kapitensku traku, a zajedno su osvojili mnoštvo trofeja u periodu od 2008. do 2013. godine.

Lučić je jedan od najcjenjenijih krilnih igrača u Evropi, a velike zasluge za njegovu karijeru idu upravo Vujoševiću. 

"Dule, možda nisam uvijek razumio tvoje metode, niti sam uvijek bio spreman na sve što si tražio od nas, ali danas znam koliko si me zapravo izgradio. Naučio si me disciplini, upornosti, odricanju, borbi i to su stvari koje će zauvijek ostati dio mene", napisao je Lučić i dodao:

"Hvala ti za sve, za lijepe i teške trenutke, jer su me baš oni napravili ovakvim kakav jesam. Počivaj u miru", napisao je Lučić na Instagramu.

Lučić je sa crno-bijelima osvojio pet uzastopnih titula šampiona Srbije, četiri uzastopna prstena ABA lige i isto toliko puta je bio šampion Kupa Radivoja Koraća.

košarka KK Partizan Duško Vujošević Vladimir Lučić

