Evroliga donijela odluku zbog Duška Vujoševića: Tiče se mečeva i Partizana i Crvene zvezde

Na preostalim mečevima 36. kola - kao i u 37. kolu - biće održan minut ćutanja za Duška Vujoševića.
Legendarni košarkaški trener Duško Vujošević preminuo je danas u 68. godini. Od njega se opraštaju bivši igrači, klubovi, prije svih njegov KK Partizan, dok je i Evroliga objavila saopštenje u kom posljednji put ispraća čuvenog stručnjaka koji je 2010. godine bio na fajnal-foru sa crno-bijelima.
Euroleague Basketball joins the Serbian and global basketball community in mourning the passing of coaching legend Dusko Vujosevic, who died at the age of 67.— EuroLeague (@EuroLeague)April 8, 2026
Takođe, zbog njegove smrti, odlučeno je da sve utakmice 37. kola Evrolige počnu minutom ćutanja u njegovu čast, zvanično je saopšteno iz organizacije ovog takmičenja.
"Minutom ćutanja pre današnjih utakmica i utakmica 37. kola odaće se počast njegovom sećanju i izuzetnom nasljeđu. Neka mu je vječna slava", saopšteno je iz Evrolige uz posebno obraćanje Dejana Bodiroge, opreativca ovog takmičenja koji je izrazio saučešće.
"Evropska i srpska košarka izgubile su jedan od svojih najstrastvenijih umova i posvećenih učitelja. Duško Vujošević bio je čovjek košarke, mentor i simbol integriteta i posvećenosti igri. Njegov uticaj oblikovao je generacije igrača i trenera, ostavljajući neizbrisiv trag u našem sportu. U ime Evrolige, upućujem najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su imali privilegiju da uče od njega. Njegovo nasljeđe živjeće na svakom terenu, u svakom timu i u svakom mladom igraču koji nastavlja njegovu ljubav prema košarci", izjavio je predsjednik Evrolige Dejan Bodiroga.
