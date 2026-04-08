Evroliga donijela odluku zbog Duška Vujoševića: Tiče se mečeva i Partizana i Crvene zvezde

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Na preostalim mečevima 36. kola - kao i u 37. kolu - biće održan minut ćutanja za Duška Vujoševića.

Minut ćutanja na utakmicama Evrolige zbog smrti Duška Vujoševića Izvor: Antonio Ahel/© ATA Images, all rights reserved

Legendarni košarkaški trener Duško Vujošević preminuo je danas u 68. godini. Od njega se opraštaju bivši igrači, klubovi, prije svih njegov KK Partizan, dok je i Evroliga objavila saopštenje u kom posljednji put ispraća čuvenog stručnjaka koji je 2010. godine bio na fajnal-foru sa crno-bijelima.


Takođe, zbog njegove smrti, odlučeno je da sve utakmice 37. kola Evrolige počnu minutom ćutanja u njegovu čast, zvanično je saopšteno iz organizacije ovog takmičenja.

"Minutom ćutanja pre današnjih utakmica i utakmica 37. kola odaće se počast njegovom sećanju i izuzetnom nasljeđu. Neka mu je vječna slava", saopšteno je iz Evrolige uz posebno obraćanje Dejana Bodiroge, opreativca ovog takmičenja koji je izrazio saučešće.

"Evropska i srpska košarka izgubile su jedan od svojih najstrastvenijih umova i posvećenih učitelja. Duško Vujošević bio je čovjek košarke, mentor i simbol integriteta i posvećenosti igri. Njegov uticaj oblikovao je generacije igrača i trenera, ostavljajući neizbrisiv trag u našem sportu. U ime Evrolige, upućujem najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su imali privilegiju da uče od njega. Njegovo nasljeđe živjeće na svakom terenu, u svakom timu i u svakom mladom igraču koji nastavlja njegovu ljubav prema košarci", izjavio je predsjednik Evrolige Dejan Bodiroga.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga košarka Duško Vujošević

