Evroliga donijela odluku zbog Duška Vujoševića: Tiče se mečeva i Partizana i Crvene zvezde

Na preostalim mečevima 36. kola - kao i u 37. kolu - biće održan minut ćutanja za Duška Vujoševića.

Legendarni košarkaški trener Duško Vujošević preminuo je danas u 68. godini. Od njega se opraštaju bivši igrači, klubovi, prije svih njegov KK Partizan, dok je i Evroliga objavila saopštenje u kom posljednji put ispraća čuvenog stručnjaka koji je 2010. godine bio na fajnal-foru sa crno-bijelima.

Euroleague Basketball joins the Serbian and global basketball community in mourning the passing of coaching legend Dusko Vujosevic, who died at the age of 67.



Vujosevic devoted most of his illustrious coaching career — spanning more than five decades — to Partizan Mozzart Bet…pic.twitter.com/nyky8NoHfh — EuroLeague (@EuroLeague)April 8, 2026



Takođe, zbog njegove smrti, odlučeno je da sve utakmice 37. kola Evrolige počnu minutom ćutanja u njegovu čast, zvanično je saopšteno iz organizacije ovog takmičenja.

"Minutom ćutanja pre današnjih utakmica i utakmica 37. kola odaće se počast njegovom sećanju i izuzetnom nasljeđu. Neka mu je vječna slava", saopšteno je iz Evrolige uz posebno obraćanje Dejana Bodiroge, opreativca ovog takmičenja koji je izrazio saučešće.

"Evropska i srpska košarka izgubile su jedan od svojih najstrastvenijih umova i posvećenih učitelja. Duško Vujošević bio je čovjek košarke, mentor i simbol integriteta i posvećenosti igri. Njegov uticaj oblikovao je generacije igrača i trenera, ostavljajući neizbrisiv trag u našem sportu. U ime Evrolige, upućujem najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su imali privilegiju da uče od njega. Njegovo nasljeđe živjeće na svakom terenu, u svakom timu i u svakom mladom igraču koji nastavlja njegovu ljubav prema košarci", izjavio je predsjednik Evrolige Dejan Bodiroga.

