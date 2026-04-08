Milorad Dodik se oglasio povodom smrti "bivšeg prijatelja" Duška Vujoševića

Legendarni trener Partizana Duško Vujošević preminuo je u srijedu u Beogradu poslije duge borbe protiv teške bolesti.

Košarkaški sport danas je ostao bez Duleta Vujoševića, a tim povodom se na platformi "Iks" oglasio i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Zatečen sam viješću o smrti Duška Vujoševića. Njegov doprinos razvoju košarke, predanost radu sa mladim igračima i sportski duh ostavili su trag u regionu i šire. Upućujem izraze najdubljeg saučešća njegovoj porodici, prijateljima i svim poštovaocima njegovog lika i djela", napisao je Dodik.

— Милорад Додик (@MiloradDodik) April 8, 2026

Nekadašnji predsjednik Republike Srpske i pokojni Vujošević bili su veliki prijatelji, koji su se razišli zbog politike 2017. godine.

Naime, Dodik je u intervjuu za "Novosti" te godine istakao da je Vujoševića diskvalifikovao za cijeli život zbog njegovih političkih stavova koje je izrekao beogradskom "Nedeljniku" dok je bio selektor Bosne i Hercegovine.

"Ja sam bio za Jugoslaviju i bio sam za svakog za koga sam mislio da se bori za Jugoslaviju. Međutim, brzo se pokazalo da to nije bilo tako, da se vojska povlačila na granice Velike Srbije. Naravno, krivice ima na svim stranama, ali s obzirom na to da je Srbija bila najmnogoljudnija i da je kontrolisala vojsku, ipak najveću odgovornost za te ratove ima Srbija. Nešto veću od ostalih. Pogotovo kada je u pitanju Sarajevo koje je toliko bombardovano kako bi se tu koncentrisala bosanska vojska, da bi mogle da se oslobađaju druge teritorije. Kao da smo osvajali Albaniju. Pa to je bila naša zemlja, Jugoslavija. Šta smo onda osvojili?", rekao je Vujošević u pomenutom intervjuu.

Dodik je na pitanje "Novosti" da li ga je razočarao Vujošević izjavama da su Srbi krivi za rat u BiH odgovorio potvrdno.

"Naravno, i ljudski, ali i na svaki drugi način. Ako je ikada trebalo da se prestane da se bavi košarkom, to je sad. Ne želim mu ništa loše, ali zašto je, da bi održao svoju bijednu i podaničku poziciju u Sarajevu, kazao tako nešto? Nakon te izjave za mene je diskvalifikovan za cijeli život", rekao je Dodik beogradskom dnevniku.

"DODIKU ŽELIM DA DO KRAJA ŽIVOTA OSTANE NA VLASTI"

Nakon toga, Vujošević je još jednom odgovorio Dodiku, ocijenivši da su njegove riječi pogrešno prenesene i da je siguran da Dodik nije pročitao intervju, ali nije odustao od svog stava.

"Stojim iza svake riječi koju sam tamo rekao. Ja nisam istoričar, niti je to tema bila, bavljenje s tom vrstom dijaloga. Sigurno da sam čovjek koji kroz život prolazi otvorenih očiju. Svjestan sam da između subjektivne i objektivne istine postoji razlika. Stojim iza svake riječi ako je tačno prenesena. Ono kako je prenošeno u medijima, smatram kada uporedim ove naše državice, sa onim kakva bi bila da sa 1989. sa Antom Markovićem ušla u EU i da nije bilo građanskog rata, mislim, svako ko ima malo pameti u glavi shvata šta smo izgubili gdje smo potrošili život", rekao je Vujošević.

Potvrdio je i da jeste bio prijatelj sa Dodikom.

"Jesmo bili prijatelji, a mislim da intervju nije ni pročitao, nego te naslove i spinovanje naslova kroz medije. Pročitao sam što je rekao, meni je lakše. Iz tog prijateljstva nismo dijelili političke stavove. Oko nekih stvari smo se svađali. On neke izjave mora da daje kao političar. On je čovjek prema kome sam osjećao određenu emociju. Mislim da je i on prema meni. Osjetio sam da se njemu ne sviđa što sam došao u Bosnu. Nije se javio. Neke izjave njegovog sina, znao sam da on stoji iza toga. Imao sam rezervu, jer on vodi brigu o jednom entitetu. Ja moram da vodim računa o tri entiteta na toj funkciji", ispričao je Vujošević.

Istakao je da nema namjeru da se svađa niti ga interesuje šta priča i misli Dodik jer "ne potpada pod ljude koji su mi dragi i do čijeg mišljenja mu je stalo".

"Što se tiče mog bivšeg prijatelja Dodika, želim mu sve najbolje i neka do kraja života ostane na vlasti. Do toga mu je jako stalo", rekao je Vujošević, a prenio "N1".

Duško Vujošević je u košarku ušao kao trener još sedamdesetih godina prošlog vijeka, kada je vodio prvo omladince, a onda je prvi samostalni posao imao u OKK Beogradu 1982. godine. Trenirao je zatim Mladost iz Zemuna, pa bio pomoćnik i glavni trener u Partizanu - prvo od 1987. do 1989. godine, pa poslije kratke epizode u Grčkoj opet je vodio ekipu u sezoni 1990/91, prije nego što će crno-bijeli osvojiti evropski trofej.

Kratko je zatim vodio i Crvenu zvezdu, bio je u Breši, Olimpiji Pistoji, Pezaru, Radničkom, a zatim je najbolje dane svoje trenerske karijere proveo od 2001. do 2010. godine u Partizanu, koji je vodio i od 2012. do 2015.

Osvojio je 11 titula u domaćem prvenstvu sa Partizanom, dok je pet puta bio šampion ABA lige. Ima i tri Kupa Radivoja Koraća, dok je vodio i Partizan na fajnal-for 2010. godine u Parizu. Takođe, ima i FIBA Korać Kup iz 1989. godine, dok je pored pomenutih klubova vodio i reprezentacije Srbije i Crne Gore, pa same Crne Gore, Bosnu i Hercegovinu, CSKA iz Moskve, Limož i na posljetku Kluž.

