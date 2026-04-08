KK Partizan se oprostio od Duška Vujoševića: "Zauvijek ćeš ostati simbol našeg kluba"

KK Partizan se oprostio od Duška Vujoševića: "Zauvijek ćeš ostati simbol našeg kluba"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Oglasili su se iz Humske povodom smrti Duška Vujoševića.

kk partizan se oprostio od duska vujosevica Izvor: MN PRESS

Legendarni košarkaški trener Duško Vujošević preminuo je danas u Beogradu u 68. godini. Vujošević je nažalost godinama imao zdravstvenih problema, a sredinom marta primljen je u Urgentni centar zbog komplikacija izazvanih zbog upale pluća, zbog čega je zadržan na liječenju. Nažalost, lekari nisu uspjeli da ga spasu.

Povodom njegove smrti, oglasio se KK Partizan: "Porodica Vujošević i Košarkaški klub Partizan, primili su vijest da je danas, 8. aprila, preminuo legendarni Duško Vujošević! Supruga Ana i sin Luka, potvrdili su informaciju od koje su svi strahovali nakon što se neponovljivom crno-bijelom generalu pogoršalo zdravstveno stanje prije nekoliko nedelja", stoji u saopštenju iz Humske u kom se dodaje:

"Ovim putem, KK Partizan upućuje saučešće porodici, a o vremenu i mjestu komemoracije i sahrane, javnost će biti naknadno obaviještena".

Ovako se Partizan oprostio od Vujoševića

U saopštenju ističe se da je Duško Vujošević "učitelj i najtrofejniji trener u istoriji kluba":  Duško Vujošević je rođen 1959. godine u Podgorici, a košarkom se bavio gotovo čitav život. Neponovljivi trener i učitelj koji je od svojih igrača na prvom mjestu pravio bolje ljude, a potom i bolje košarkaše, napustio je ovaj svijet 08. aprila 2026. godine u Beogradu.

U svojoj bogatoj košarkaškoj karijeri, trenirao je mnoge klubove, kao i nacionalne timove Jugoslavije, Srbije i Crne Gore, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Najveći trag, Vujošević je ostavio u svom Partizanu gdje je kao mlad trener i počeo karijeru radeći u mlađim kategorijama. Uz Duška su stasavali asovi koji su potom postajali košarkaške legende u Srbiji, Jugoslaviji, Evropi i čitavom svijetu. Osim po razvoju igrača, Duško ostaje upamćen kao najtrofejniji trener u istoriji crno-bijelih, sa čak 12 titula nacionalnog šampiona, pet titula prvaka regionalne ABA lige, pet nacionalnih kupova, titulom pobjednika međunarodnog Kupa Radivoja Koraća i dva učešća na Fajnal-foru Evrolige (Kupa evropskih šampiona).

Osim u Partizanu, Duško je radio, stvarao i osvajao i u drugim klubovima: OKK Beograd, Mladost Zemun, Oksimesa, Crvena zvezda, Breša, Pistoja, Pezaro, Radnički, Budućnost, CSKA Moskva, Limož, Kluž, SC Derbi.

Sa juniorskom reprezentacijom SFRJ, Duško Vujošević je postao prvak Evrope.

Košarkaški svijet i crno-bijela porodica se danas sa tugom opraštaju od čovjeka koji će zauvijek ostati simbol Partizana i nečega što je sam Duško, svojevremeno, gotovo nehotično postavio kao moto koji Parni valjak uvijek treba da slijedi – „BORBA BRE“!"

Priča za medalju gost Žarko Paspalj
