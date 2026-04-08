Duško Vujošević najteži poraz doživio na klupi BiH: "Ubjedljivo najveći u mojoj karijeri"

Nebojša Šatara
Proslavljeni košarkaški trener Duško Vujošević preminuo je u 68. godini u Beogradu.

Duško Vujošević najteži poraz doživio na klupi BiH

U srijedu nas je napustio proslavljeni košarkaški trener Duško Vujošević.

U svojoj bogatoj karijeri između ostalih sjedio je i na klupi reprezentacije Bosne i Hercegovine od 27. marta 2017. do avgusta 2018. godine.

U avgustu 2018. godine u Tuzli u kvalifikacijama za Mundobasket u Kini 2019. godine, doživio je po sopstvenom priznanju, najteži poraz u karijeri nakon što je Francuska deklasirala "zmajeve" s 50 razlike - 52:102 (12:23, 10:21, 14:29, 16:29).

"Ovaj poraz je ubjedljivo najveći u mojoj trenerskoj karijeri. Ima različitih poraza, ali ovo je iznad svega. Za to smo odgovorni ja, igrači koji su bili tu, ali i oni koji su otkazali dolazak", rekao je tada Vujošević, koji nije mogao da računa Džanana Musu, Jusufa Nurkića, Nemanju Gordića, Andriju Stipanovića, Milana Miloševića...

Dodao je da su "trikolori" bili mnogo jači od BiH.

"Bez obzira na to nismo pokazali dovoljno čvrstine, karaktera i borbenosti", dodao je Vujošević.

