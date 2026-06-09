Bolan poraz fudbalerki Srbije u Staroj Pazovi: Do Mundijala moraju kroz dva baraža

Ženska reprezentacija Srbije u fudbalu zabilježila neuspjeh na kraju kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije sastavljena od najboljih srpskih fudbalerki neslavno je završila takmičenje u grupnoj fazi Lige nacija, pošto je u šestom meču upisala čak peti poraz - ovog puta u Staroj Pazovi protiv Danske (4:1). Gošće sa sjevera Evrope postigle su dva gola u prvih 13 minuta meča, Alegra Poljak ih je "presjekla" pogotkom u 15. minutu susreta, ali su Dankinje do poluvremena još dva puta tresle mrežu i postavile konačan rezultat.

Srbija u nastavku meča nije uspjela ni da ublaži ovaj poraz, pa će put do Svjetskog prvenstva biti izuzetno težak za izabranice Lidije Stojkanović. Selektorka Srbije imala je velikih problema tokom čitavog ciklusa zbog brojnih povreda nekih od najboljih igračica, pa rezultati koji su bilježeni ne oslikavaju na pravi način gdje se u ovom trenutku nalazi nacionalni tim.

Sa druge strane, sada znamo da će Srbije kroz dva baraža morati da se izbori za mjesto na najvećem turniru - koji nikada nisu igrali. Prvobitno će Srbija odmjeriti snage - i to uz ulogu povlašćenog tima - protiv neke ekipe iz Divizije B u Ligi nacija, a zatim će imati još jednu rundu prije nego što budu poznati svi putnici na Mundijal.

Srbija: Kostić, Petrović, Slović, Damjanović, Šćepanović (87. Šarić), Stupar, Gajić (72. Mijatović), Sremčević (53. Bulatović), Poljak, Matejić, Ivanović.

Danska: Tisgard, Farge, Boje (46. Obaze), Balisager, Togersen, Bredgard (78. Hasbo), Kuhl (60. Gejl), Svava (69. Holmgard), Harder (60. Hold), Floe, Vangsgard.

Reprezentacija Srbije je takmičenje u grupi počela porazom od Danske (3:1), zatim je u Staroj Pazovi remizirala protiv Švedske (0:0), a onda su uslijedili porazi od Italije (6:0), Švedske (1:0), ponovo Italije (3:0) i na kraju Danske (4:1). Srbija je takmičenje završila na posljednjem mjestu u grupi, sa jednim osvojenim bodom.



