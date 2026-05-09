Najljepša fudbalerka svijeta dobila nagradu: Dala samo jedan gol i opčinila navijače

Ališa Leman je po mnogima najljepša fudbalerka na planeti, a sada je dobila nagradu uprkos tome što je dala samo jedan gol u sezoni.
Najljepša fudbalerka svijeta Ališa Leman (27) ponovo je u centru pažnje. Trenutno igra za Lester i tamo je dobila nagradu. Glasovima navijača je njen gol proglašen za najbolji pogodak u sezoni. Šta je tu čudno? To što je dala samo jedan gol u sezoni.
U pitanju je gol koji je dala protiv Aston Vile. Ove sezone je Ališa odigrala ukupno 415 minuta i postigla je taj jedan pogodak. Jedan, ali vrijedan, pošto je očigledno opčinila fanove u redovima "lisica" koji su je za to nagradili.
Švajcarska fudbalerka je u Englesku došla iz Koma. Prije toga je bila u Juventusu, ali je tamo došlo do neslaganja i haosa, pa je zaobilaznim putem stigla u Lester.