Najlepša fudbalerka svijeta se skinula gola: Otišla od Vlahovića i ne prestaje da šokira

Švajcarska fudbalerka Ališa Leman, koja je do skoro igrala u Juventusu kao i Vlahović, objavila je golišave fotografije na Instagramu.

Švajcarska fudbalerka Ališa Leman već godinama privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom, a sada je otišla korak dalje i odlučila je da pozira golišava pred kamerama.

U nameri da zadrži titulu "najatraktivnije fudbalerke", Ališa Leman je prihvatila izazov i odradila toples editorijal sa modnim fotografijom Polom Stivom. Objavila je četiri fotografije na svom Instagramu u kojima pozira samo u farmericama, dok je grudi prekrila samo šakama.



Ova 26-godišnja fudbalerka je inače do skoro igrala kod Dušana Vlahovića u Juventusu, međutim s obzirom da nije dobijala previše šansi za igru - otišla je u Komo.

Navodno, razlog njenog odlaska leži i u tome što su druge fudbalerke Juventusa bile nezadovoljne jer je Ališa Leman privlačila preveliku pažnju van terena, dok na njemu nije pružala naročito kvalitetne igre zbog kojih bi "stara dama" trebalo da je zadrži u budućnosti.

Podsjetimo, Ališa Leman je igrala i u Aston vili gde se zaljubila u brazilskog fudbalera Daglasa Luiza, s kojim je igrala zajedno u Juventusu, dok je prije toga bila i u ljubavnim vezama sa djevojkama.

"Treba reći istinu... Većina njih koji dolaze na naše mečeve ne dolaze zbog fudbala", žalila se na muškarce Ališa Leman prije nekoliko godina: "Oni dolaze kako bi maštali o seksualnom odnosu s nama, djevojkama koje igramo. Ako gledamo muški fudbal, puno djevojaka odlazi na tribine, ali da navijaju za svoj klub, a ne da bi maštale o seksu s fudbalerima".