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Fudbalerke BiH bez plasmana na Mundijal: Okvir gola tri puta spašavao Estonke

Fudbalerke BiH bez plasmana na Mundijal: Okvir gola tri puta spašavao Estonke

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Takmičenje u grupi Litvanija, BiH i Estonija završavaju sa istim brojem bodova, ali zbog najbolje gol-razlike dalje ide Litvanija.

fudbalerke BiH Izvor: Promo/FS BiH

Fudbalerke BiH nisu uspjele da salvadaju Estoniju u gostima (1:1), čime u ostale bez mogućnosti da se plasiraju na Svjetsko prvenstvo, koje će 2027. godine biti održano u Brazilu.

"Zmajice" su imale sjajnu šansu da pobjedom u Parnuu završe takmičenje u grupi na prvom mjestu, što bi im donijelo prolaz dalje u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, ali nisu uspjele da opravdaju ulogu favorita, pa su u Estoniji osvojile samo bod.

Takođe, do prvog mjesta mogle su i Estonke u slučaju trijumfa, ali na kraju se susret završio podjelom bodova, pa su fudbalerke i jedne i druge reprezentacije popadale na teren svjesne prilike koju su propustile.

Imala je BiH čak 25 šuteva, od čega devet u okvir gol, ali je pogodak postigla samo Melisa Hasanbegović, i to izjednačujući, jer su domaće fudbalerke povele preko Vlade Kubasove. Sofija Krajšumović čak tri puta pogađala je okvir gola (prečku i dvije stative), golmanka Estonije nekoliko puta sjajno je intervenisala i meč je okončan bez pobjednika.

To znači da se u narednu fazu sa prvog mjesta plasirala Litvanija, koja je u krugu tri reprezentacije imala najbolju gol-razliku (3:2). Litvanija, BiH i Estonija takmičenje u grupi C1 završile su sa 11 bodova (BiH i Estonija imale su gol-razliku 4:4), dok je posljednjeplasirani Lihtenštajn očekivano upisao svih šest poraza, pa se rezultati ove selekcije na kraju nisu ni računali za konačan plasman.

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Tagovi

ženski fudbal Fudbalerke zmajice kvalifikacije Svjetsko prvenstvo reprezentacija BiH

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