Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Sarajke ubjedljivo do trofeja u Kupu BiH: 22. "dupla kruna" za SFK 2000

Bojan Jakovljević
U finalu Kupa BiH tim iz Sarajeva porazio mostarsku Eminu 4:1.

SFK 2000 Sarajevo Izvor: Promo/SFK 2000 Sarajevo

Prije deset dana fudbalerke SFK 2000 osvojile su titulu u Premijer ligi BiH, a danas su kompletirale "duplu krunu", čak 22. i istoriji bh. fudbala.

U finalu Kupa BiH, odigranom u Trening centru Fudbalskog saveza BiH u Zenici, Sarajke su bile ubjedljive protiv Emine iz Mostara 4:1 (3:0), čime su sezonu ponovo okončale sa dva domaća trofeja.

Golove za SFK Sarajevo postigle su Kršo (dva), Spasojević i Betankur, dok je jedini pogodak Mostarki djelo Čule.

Već skoro dvije i po decenije tim iz Sarajeva dominira ženskim fudbalom u BiH, osvojio je sve moguće trofeje u prethodne 24 godine, i u prvenstvu i u kupu, a samo je u prvom takmičenju odigranom u sezoni 2001/02 titulu šampiona BiH ponijela ekipa Iskre iz Bugojna. Od tada BiH vlada "bordo" klub.

Fudbalerke Emine ove sezone jedine su uspjele da koliko-toliko pariraju klubu iz Sarajeva. Dva puta su u prvenstvu ostale neporažene (0:0, 2:2), dok su fudbalerke SFK 2000 upisale i dva prvenstvena trijumfa (2:0, 1:0). Sada u odlučujućem meču za trofej u Kupu BiH nije bilo dileme, Sarajke su vodile 4:0, a u posljednjim trenucima susreta Mostarke su postigle počasni gol. Bio je to prvi gol koji je SFK 2000 ove godine primio u Kupu BiH.

Pred početak susreta upriličena je mala svečanost, iz SFK 2000 čestitali su Emini deseti rođendan, uz prigodne poklone.

Put do trofeja:

  • Četvrtfinale: SFK 2000 - Iskra (Bugojno) 5:0
  • Polufinale: SFK 2000 - Leotar (Trebinje) 10:0
  • Finale: SFK 2000 - Emina (Mostar) 4:1

