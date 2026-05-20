logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Spremaju tužbu, hoće direktan prolaz u Premijer ligu": Novi skandal u Engleskoj, moraće sud da odluči

"Spremaju tužbu, hoće direktan prolaz u Premijer ligu": Novi skandal u Engleskoj, moraće sud da odluči

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Hal siti navodno pokreće tužbu zbog izbacivanja Sautemptona i traži da im se obezbijedi direktan plasman u Premijer ligu

Hal siti želi direktan plasman u Premijer ligu Izvor: Sean Troup / Shutterstock Editorial / Profimedia

Skandal potresa engleski fudbal, odluka da se Sautempton izbaci iz plej-ofa za Premijer ligu i da umjesto njega igra Midlzbro izazvala je domino efekat. Oni su izbačeni zbog špijunaže i meč za ulazak u najjaču ligu na svijetu igraće Hal Siti i Midlzbro (nedjelja, 23. maj). Ali, sada se pojavio novi problem.

Hal Siti je već u kontaktu sa advokatima i sprema tužbu. Traži da im se omogući da direktno prođu u Premijer ligu. Kao razlog navode to što su se spremali nedjelju dana za duel sa Sautemptonom na "Vembliju", a ne za Midlzbro.

"Hal siti je kontaktirao sa advokatima i žele da vide da li imaju osnov za žalbu i hoće direktan plasman u Premijer ligu poslije izbacivanja Sautemptona. Nezadovoljni su zbog mogućnosti da igraju protiv Midzbroa, kada su se nedjelju dana spremali za Sautempton. Uputiće 'sveci' žalbu i tvrde da je kazna preoštra. Hal ima dan odmora, pa nastavljaju sa treninzima i imaće dva dana da se spreme za finale. Hal ostavlja sve opcije otvoreno, uključujući i opciju tužbe poslije finala", naveo je novinar Ben Džejkobs.

Čeka se konačna odluka suda, ali djeluje da se ovo neće tek tako riješiti.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hal Siti Sautempton Premijer liga čempionšip

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC