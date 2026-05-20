"Spremaju tužbu, hoće direktan prolaz u Premijer ligu": Novi skandal u Engleskoj, moraće sud da odluči

Hal siti navodno pokreće tužbu zbog izbacivanja Sautemptona i traži da im se obezbijedi direktan plasman u Premijer ligu
Skandal potresa engleski fudbal, odluka da se Sautempton izbaci iz plej-ofa za Premijer ligu i da umjesto njega igra Midlzbro izazvala je domino efekat. Oni su izbačeni zbog špijunaže i meč za ulazak u najjaču ligu na svijetu igraće Hal Siti i Midlzbro (nedjelja, 23. maj). Ali, sada se pojavio novi problem.
Hal Siti je već u kontaktu sa advokatima i sprema tužbu. Traži da im se omogući da direktno prođu u Premijer ligu. Kao razlog navode to što su se spremali nedjelju dana za duel sa Sautemptonom na "Vembliju", a ne za Midlzbro.
"Hal siti je kontaktirao sa advokatima i žele da vide da li imaju osnov za žalbu i hoće direktan plasman u Premijer ligu poslije izbacivanja Sautemptona. Nezadovoljni su zbog mogućnosti da igraju protiv Midzbroa, kada su se nedjelju dana spremali za Sautempton. Uputiće 'sveci' žalbu i tvrde da je kazna preoštra. Hal ima dan odmora, pa nastavljaju sa treninzima i imaće dva dana da se spreme za finale. Hal ostavlja sve opcije otvoreno, uključujući i opciju tužbe poslije finala", naveo je novinar Ben Džejkobs.
Exclusive: Hull City are consulting lawyers to see if they have a case to be promoted straight to the Premier League after Southampton (subject to an appeal) were expelled from the Championship playoffs.— Ben Jacobs (@JacobsBen)May 20, 2026
Čeka se konačna odluka suda, ali djeluje da se ovo neće tek tako riješiti.