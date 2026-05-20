Gol kojim je Mijatović postao besmrtan u Realu: "Septima" je njegova, Liga šampiona više nikad nije bila ista

Golom Predraga Mijatovića za titulu prvaka Evrope, Real Madrid skinuo je prokletstvo koje ga je pratilo još od šezdesetih i najavio dotad nezapamćenu dominaciju.

Izvor: MARCEL ANTONISSE / AFP / Profimedia

Na današnji dan, 20. maja 1998. godine, Real Madrid osvojio je jednu od najznačajnijih evropskih titula u svojoj zlatnoj istoriji. Golom Predraga Mijatovića za 1:0 protiv Juventusa, najvećeg gubitnika finala Lige šampiona, tada jugoslovenski as postao je besmrtan na Santjago Bernabeuu i zauvijek učvrstio svoj status klupske legende.

U oblačnoj noći u Amsterdamu, Italijan Kristijan Panući centrirao je sa desne strane, lopta je pala na suprotnu stranu peterca, odakle je Raul Gonzales u duelu sa Alesijom Takinardijem poslao na ivicu kaznenog prostora. Baš tamo je bio Roberto Karlos, spreman da zapne "iz prve", što je i učinio i tako pogodio Marka Julijana. Lopta se odbila baš tamo gdje je Mijat htio.

Prvim dodirom je sklonio loptu od golmana Anđela Perucija, drugim je namjestio za šut lijevom, a onda ju je samo plasirao preko Perucija, iza leđa Paola Montera, pravo u mrežu i pravo u istoriju evropskog fudbala.

Da li je bio ofsajd? Mijat ima dva razloga da tvrdi da nije.

"Nema govora o ofsajdu"

Izvor: MN PRESS

"Pazi, u to vrijeme nije bilo video-tehnologije. Nije bilo 15-20 kamera koje prate svaki detalj na terenu. Fudbal je u konstantnoj evoluciji, mada i sa VAR-om ima mnogo situacija koje škripe. Ali, kada me pitaju za taj gol u finalu Kupa šampiona, uvijek imam dva jaka argumenta na svojoj strani", rekao je Mijatović 2019. godine Nebojši Petroviću u serijalu Top 11.

"Prvo, Pesoto se ne vidi u kadru u momentu kada Roberto Karlos šutira ka golu, a upravo je on najbliži Peruciju. I drugo, još važnije, nijedan fudbaler Juventusa ne diže ruku u pravcu pomoćnog sudije i ne reklamira ofsajd. Meni je to dovoljan dokaz da je sve bilo čisto. Ako iko diže frku na sudijske odluke, onda su to Italijani. Kako na mečevima reprezentacije, tako i na klupskoj sceni. Dakle, odgovor navijačima Juventusa i svim anti-madridistima je uvijek isti – ne, nema govora o ofsajdu", kazao je Mijat.

Mijat je postao te noći onoliko veliki navijačima Reala koliko su dugo čekali tu titulu prvaka Evrope. A Real je "La Septimu" čekao čak 32 godine, još od briselske pobjede protiv Partizana 1966. To je bila šesta titula u istoriji kluba, a od Mijatovog gola prokletstvo je skinuto i Madriđani su osvojili čak osam titula Lige šampiona.

"Nevjerovatno. Od ’66 do ’98. Čak su navijači Barse i Juventusa počeli da nas zadirkuju da smo sve trofeje u Kupu šampiona osvojili u crno-bijeloj tehnici. I šta si drugo mogao da kažeš, nego ’da, u pravu ste’. E, sad je ovo bila prva titula u boji. Često mi i danas govore da je moj gol protiv Juventusa označio početak savremene vladavine Real Madrida", rekao je Mijatović.

Dok u Madridu mjere Realovu istoriju na prije i poslije Mijatovićevog gola i "La Septime", u Juventusu je to bio jedan od poraza u nizu u finalu Lige šampiona. Torinski velikan dva puta je bio prvak Evrope - 1985. je to postao golom Mišela Platinija, a 1996. golom Vladimira Jugovića i poslije drugog uspjeha izgubio je čak pet finala Lige šampiona zaredom - 1997, 1998, 2003, 2015. i 2018. I za to je kriv Peđa Mijatović.