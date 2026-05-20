"Luka će donijeti odluku, ne postoje nikakvi uslovi": Dončićev otac otkrio nove detalje

Bojan Jakovljević
Saša Dončić ispričao je da postoji šansa da Luka Dončić ipak zaigra za Sloveniju tokom ljeta.

Hoće li Luka Dončić ovog ljeta igrati za Sloveniju

Luka Dončić saopštio je da neće igrati za reprezentaciju Slovenije i da mu je prioritet borba za starateljstvo nad ćerkama. Međutim, to bi moglo da se promijeni. Pošto je njegov otac Saša dao izjavu za slovenačke medije koja je "probudila" nadu da bi u stvari mogao da bude dio tima u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

"Neće biti tu u julu sigurno, ali je avgust predaleko. Postoji mogućnost da tada bude u timu Aleksandra Sekulića. Luka će da donese odluku. Klub ga podržava i ne postoje nikakve restrikcije ili uslovi od strane Lejkersa", poručio je Saša Dončić.

Njegov otac tvrdi da ljubav prema reprezentaciji i želja nisu upitni i da je Luki to uvijek bio jedan od prioriteta.

"Da je situacija bila normalna, onda se ne bi postavljalo pitanje u vezi sa reprezentacijom", jasan je Saša.

Slovenija će u julu igrati protiv Estonije i Švedske i te reprezentacije ne bi trebalo da predstavljaju problem ekipi i bez Luke. Ali, onda u avgustu slijede mečevi sa Francuskom i Belgijom i to znači da bi u teoriji mogli da gledamo duel Luke Dončića i Viktora Vembanjame...

Šta je sa Lukinim saigračem iz Lejkersa?

Džekson Hejs je otkrio da će uskoro da postane državljanin Slovenije i da će sa Lukom da igra za reprezentaciju. Šta se sa dešava sa centrom Lejkersa?

"Hejs je mlad igrač i imaće priliku da igra za Sloveniju najmanje još pet godina. Ne želimo da ga uključimo u ekipu prebrzo. Mislim da je Luka taj koji bi trebalo da ga uključi u tim i doći će kada bude Luka spreman", zaključio je Saša Dončić.

