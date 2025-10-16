logo
"Luka mi sređuje pasoš, igraću za Sloveniju": Dončić ubijedio centra iz Lejkersa da promijeni reprezentaciju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Džekson Hejs igraće za reprezentaciju Slovenije u budućnosti, čeka samo pasoš da zaigra sa Lukom Dončićem i u reprezentaciji

Džekson Hejs igraće za reprezentaciju Slovenije Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Luka Dončić je u Lejkersima našao novog saigrača za reprezentaciju Slovenije. Igraće zajedno i u Los Anđelesu i u nacionalnom timu sa Džeksonom Hejsom (25). Potvrdio je to direktno američki košarkaš rođen u Oklahomi, koji ne može da dočeka da bude dio nove reprezentacije.

"Luka je moj čovjek. Trenutno radimo na tome da mi sredi slovenački pasoš kako bih mogao da igram sa njim narednog ljeta", poručio je Hejs u razgovoru sa medijima.

Slovenci su imali velike probleme pred ovogodišnji Eurobasket. "Odjavili" su ih Vlatko Čančar i Džoš Nibo. Upravo je centar Armanija Nibo bio mnogo veći izostanak, jer im je bila potrebna pomoć u reketu. Zato je Dončić odlučio da sam riješi taj problem i sredi novog centra...

Ko je Džekson Hejs?

Hejs je rođen 23. maja 2000. godine u Oklahomi, visok je 213 centimetara i igra na poziciji centra. Završio je Teksas koledž i na draftu 2019. godine ga je Atlanta izabrala kao 8. pika, ali ga je odmah trejdovala u Nju Orleans.

U Pelikansima je proveo četiri sezone, bio je i u Razvojnoj ligi, a onda je u Lejkerse otišao 2023. godine. Prošle godine je odigrao 56 utakmica za njih i imao prosjek od 6,8 poena, 4,8 skokova i jednu asistenciju po utakmici. Od narednog ljeta će postati i Slovenac...

Tagovi

Luka Dončić Slovenija LA Lejkers

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

