Dončić je teži nego što je bio prošle godine: Isplivali detalji sa mjerenja, Luka iznenadio sve u Los Anđelesu

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Luka Dončić ima više kilograma na početku nove sezone nego što je imao na startu prošle kada je bio u Dalasu. Došao je u Los Anđeles poslije sjajnih partija na Eurobasketu.

Luka Dončić teži sada nego prošle godine Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Luka Dončić odigrao je maestralno na Eurobasketu, bio jedan od najboljih igrača turnira, našao se u idealnoj petorci takmičenja, a onda je otišao u Los Anđeles. Tamo se pojavio na treninzima i ono što je zanimljivo jeste da ima više kilograma na početku ove sezone nego na startu prethodne.

Uoči početka svake sezone igrači prolaze kroz preglede, a u to spada i mjerenje visine i težine. Dončić je na početku ove sezone težak 111 kilograma, dok je prošle godine na mjerenju imao 104 kilograma. Zvuči čudno, posebno kada se pogleda u kakvoj je formi trenutno i kako izgleda.

Sve to vjerovatno ima veze sa ishranom, radom i sa stvarima koje je radio tokom ljeta, tako da je vrlo moguće da se sve to pretvorilo u mišiće i da je samo kilaža otišla na gore. Uostalom, dovoljno je pogledati i njegove fotografije sada u poređenju sa prethodnom sezonom.

Trejdovan jer je debeo

Kada je Luka Dončić trejdovan iz Dalasa u Los Anđeles cijeli košarkaški svijet bio je u šoku. Tražili su Mavsi izgovore i obrazloženja pred bijesnim navijačima koji su tražili ostavku generalnog menadžera Nika Herisona. Kako bi se "oprali", dostavili su novinarima bliskim klubu obrazloženja koja su naravno nezvanična.

U njima se navodi da je razlog trejda to što su smatrali da je Dončić predebeo. Navodno je u jednom momentu sezone imao 122 kilograma. Luku je šokiralo kada je to čuo, a mnogi igrači su se tokom sezone šalili na tu temu i govorili "da može da ima i 150 kilograma ako daje 40-50 poena svaki meč."

