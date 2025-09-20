logo
Luka Dončić dao obećanje navijačima: Želi da završi karijeru samo u jednom klubu

Luka Dončić dao obećanje navijačima: Želi da završi karijeru samo u jednom klubu

Slovenac Luka Dončić ne želi da igra u NBA do 40. godine, slijedi povratak na evroligaške terene?

Luka Dončić želi da završi karijeru u Real Madridu Izvor: FOT. TOMASZ SOKOLOWSKI / Zuma Press / Profimedia

Navijači Real Madrida sanjaju povratak Luke Dončića. Pred Slovencem je dosta mečeva i sezona u NBA ligi, ali priznaje da ne vidi sebe kako igra košarku do 41. godine poput njegovog saigrača i jednog od najboljih košarkaša ikada Lebron Džejmsa.

Luka je davne 2015. debitovao za prvi tim "kraljevskog kluba", a njegova trojka iz kornera je bila samo najava onoga što će u budućnosti postati. Sa 13 godina je stigao u Madrid, a put NBA je otišao kao šampion Evrope, MVP Evrolige i ACB lige. Definitivno je ostavio neizbrisiv trag i nadu navijačima da će se nekada vratiti tamo gdje je sve počelo.

Ni Dončić nije ravnodušan, pošto je u intervjuu za "Volstrit žurnal" rekao kako bi volio da se penzioniše u dresu Real Madrida.

"Bez sumnje. Oni su me odgajili. Da bi igrao za Real Madrid moraš da budeš mnogo dobar", rekao je Dončić i raspalio maštu evropskih navijača.

Luka navija za Crvenu zvezdu

To znači da bi Dončić u budućnosti mogao ponovo da igra protiv kluba za koji navija od malih nogu. Za to je imao šansu 2015. godine kada je na društvenim mrežama objavio zanimljivu fotografiju. Inače, Luka često posvećuje objave na društvenim mrežama Crvenoj zvezdi, a njegov otac je redovan gost na utakmicama crveno-bijelih u Evroligi. Koliko god da godina bude ima Dončić ako se vrati u Evropu, to će biti pravi spektakl za sve ljubitelje košarke.

Tagovi

košarka Luka Dončić KK Real Madrid

