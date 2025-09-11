Luka Dončić optužio sudije da su primili mito? (VIDEO)

Slovenački košarkaši nisu uspjeli da se domognu polufinala Eurobasketa, dalje je otišla selekcija Njemačke, ali uz solidno "guranje" od strane sudija - Vojćeha Liska iz Poljske, Luisa Kastilja iz Španije i Martinsa Kozlovskisa iz Letonije.

Izvor: X - screenshot

Slovenija je eliminisana sa Evropskog prvenstva od aktuelnog prvaka svijeta - Njemačke, koja je slavila u četvrtfinalu rezultatom 99:91

Ekipa Aleksandra Sekulića je bila na korak od polufinala, ali su arbitri "pogurali" Nijemce, o čemu se kasnije govorili gotovo svi slovenački košarkaši, ali i brojni stručnjaci.

Ipak, gest Luke Dončića na samoj utakmici u Rigi otišao je i korak dalje.

Mediji u Sloveniji prenose da je košarkaš Los Anđeles Lejkersa i slovenački kapiten prstima pokazao sudijama znak da su definitivno potkupljeni.

Incident se dogodio u trećem minutu treće četvrtine, kada su sudije svirale četvrti faul Dončiću u napadu na Denisa Šrudera.

Tako je Luka morao da igra gotovo cijelo drugo poluvrijeme sa zadrškom, čuvajući se petog, isključujućeg prekršaja, ali je ipak bio najbolji na terenu sa 39 postignutih poena.

Ipak, i to je bilo nedovoljno za polufinale, prenio je slovenački "Žurnal".

Poslije meča, Dončić je dao izjavu okupljenjima novinarima, ali nije osuo drvlje i kamenje po sudijama.

"Ne bih da odgovaram na to pitanje. Ne bih da pričam o tome. Osjećam bol, ali imaću sada nekoliko dana odmora, pa kreću pripreme za novu sezonu", rekao je Luka.

