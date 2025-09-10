logo
Čitaoci reporteri

Alen Omić poludio zbog sudija: "Brate, ovo u 20 godina karijere nisam vidio"!

Autor Nemanja Stanojčić
0

Slovenački centar Alen Omić krivi sudije za poraz Slovenije od Njemačke na Evropskom prvenstvu. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Alen Omić poludio zbog sudija poslije poraza Slovenije Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Reprezentacija Slovenija je završila takmičenje u četvrtfinalu Eurobasketa porazom u neizvjesnoj završnici od Njemačke, a svi u timu bili su bijesni na sudije. Smatraju da su oštećeni i da su ih arbitri koštali prolaska u polufinale. Iskusni centar Alen Omić (33) bio je vidno bijesan, stao je da priča na srpskom i "bljuvao je vatru". Nije se složio da je trojka na kraju treće dionice pokrenula Nijemce, iako je Tristan Da Silva ubacio preko pola terena. Prema njegovom mišljenju i mišljenju svih Slovenaca, odlučili su arbitri.

"To je zadnji šut u zadnjim sekundama, to je najlakši šut, šutneš pa šta bude, nemaš tremu, dva puta su tako pogodili. Nije to uzrok pobjede njihove, već neke druge stvari. 40 i kusur penala, kako da igraš agresivnu odbranu kada te odmah isjeku?", počeo je Omić.

Treća i četvrta lična greška Luke Dončića posebno su iziritirale sve u redovima slovenačkog tima.

"Naravno, vidjeli ste, svi smo dizali ruke da bi bilo čisto i ja isto. Ne mogu, ne znam šta da vam kažem. Idem na skok u napadu, padam, meni sude faul. Krampelj pada, njemu sude faul. Ja to u svojih 20 godina karijere nisam vidio".

"Neka razmisle, imamo mi onu stvar"

Bilo je nekih spornih odluka arbitara, a Alen je imao jasnu poruku za sudijsku trojku.

"Neka pogledaju snimak i neka razmisle šta su uradili, mi smo došli zbog ovog grba i dresa, da se borimo i zaslužili smo da idemo do kraja. Da igramo novu utakmicu, mislim da bismo pobedili, jer smo zaslužili da idemo dalje"

Uprkos porazu, istakao je da je ponosan na cijelu ekipu i na sve urađeno.

"Naravno da smo ponosni na sebe i na ovo što smo uradili, trebalo je i više, potcijenili su nas kada smo izgubili neke utakmice u Poljskoj. Imamo mi nešto u sebi, karakter i još jednu stvar, neću da kažem koju."

"Brate, ovo nisam vidio 20 godina"

Pogledajte

03:01
Alen Omić izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Nije mogao Alen da ostane smiren, kolega iz Slovenije postavio mu je pitanje o tim udarcima i faulovima i opet ga iziritirao.

"Trenirali smo, dali smo sve od sebe, slušali trenera, pratili Luku, bodrili, ostali kao ekipa i porodica do kraja. Dođe onda ovakva utakmica i dobiješ zabranu da ideš dalje. Dođeš, dva mjeseca ostaviš porodicu kući i osam na pet brate, osam na pet brate, 40 penala, to nisam vidio u 20 godina karijere. Boli me, ne znam šta će biti dalje", odgovorio mu je Omić na srpskom.

"Ne znam šta će biti dalje"

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Otkrio je Omić i da je ovo možda i posljednji put da je obukao dres nacionalnog tima.

"Ne znam da li ću biti u ovom dresu i dalje, ne znam kakva je prohodnost Slovenije, šta će se i kako dešavati, koje su stvari sljedeće. Nisam bio 10 godina sa njima, razgovaraćemo i ako hoće da idemo dalje, tu sam, ako su drugi planovi, poštujem. Volim Sloveniju i živim u njoj", zaključio je Omić.

